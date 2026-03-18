Hà Nội: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một số dự án nhà ở xã hội

Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Thông tin trên được Bộ Công an thông tin vào chiều 18-3. Các thông tin cụ thể như số lượng bị can, phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng chưa được cơ quan công an nêu cụ thể. Tất cả các hồ sơ vụ án đã được Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) chuyển sang Công an TP Hà Nội để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đây là kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội và quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Trên cơ sở đó, Cục An ninh kinh tế đã tổ chức rà soát tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Qua đó, Cục An ninh kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Hiện, Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

ĐỖ TRUNG