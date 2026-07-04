Bắt nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dịch vụ chuyển tiền

Ngày 4-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thông qua dịch vụ chuyển tiền Việt Nam - Hàn Quốc.

Đối tượng Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật. Ảnh: CACC

Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Vũ Kỳ (sinh năm 2002) và Hoàng Tuấn Nhật (sinh năm 2004), cùng trú xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Tuấn Nhật từng có thời gian lao động tại Hàn Quốc nên nắm rõ nhu cầu và phương thức chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại. Cuối năm 2025, do cần tiền chi tiêu, Nhật nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền trực tuyến giữa hai nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, tham gia các hội, nhóm của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Tại đây, đối tượng giới thiệu có dịch vụ chuyển tiền với tỷ giá quy đổi ngoại tệ hấp dẫn hơn thị trường, cam kết chuyển tiền nhanh chóng, an toàn nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu.

Khi bị hại liên hệ, Nhật yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Nhật chiếm đoạt số tiền trên.

Đầu năm 2026, Nhật rủ Nguyễn Vũ Kỳ tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Kỳ có nhiệm vụ tìm các tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc để nhận tiền do các bị hại chuyển đến. Đến đầu tháng 4-2026, Nhật thuê một căn hộ chung cư ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) để hai đối tượng cùng sinh sống và tiếp tục hoạt động lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại. Bước đầu xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt rất lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

DƯƠNG QUANG