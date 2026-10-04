Nội soi, gắp chiếc còi nhựa trong phổi bé trai ở Đồng Nai

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa nội soi phế quản, gắp dị vật là một chiếc còi nhựa nằm trong phổi của bé trai.

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 3-10, bé trai nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, có biểu hiện bất thường về hô hấp. Qua thăm khám và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nghi ngờ bé bị dị vật đường thở nên tiến hành nội soi phế quản.

Chiếc còi được lấy ra khỏi phổi bé trai. Ảnh: BVCC

Trong quá trình nội soi, ê kíp phát hiện một chiếc còi nhựa nằm trong phế quản và gắp dị vật ra ngoài an toàn. Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của bé ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Đây là một trong những trường hợp dị vật đường thở ở trẻ em được xử trí bằng kỹ thuật nội soi phế quản tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Bệnh viện triển khai kỹ thuật này từ năm 2025 và đến nay đã thực hiện thành công nhiều trường hợp, góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng do dị vật đường thở.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ nhỏ thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng nên nguy cơ hóc, sặc dị vật khá cao. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ chơi với những vật nhỏ; cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu ho sặc, khó thở hoặc nghi ngờ hít phải dị vật.

PHÚ NGÂN