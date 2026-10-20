OCB được ghi nhận từ đóng góp an sinh xã hội đến năng lực thương hiệu quốc gia

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa liên tiếp được ghi nhận những đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026, đến dấu mốc lần thứ tư có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Hai kết quả tiếp tục phản ánh định hướng tăng trưởng gắn với năng lực vận hành, đổi mới và trách nhiệm cộng đồng của ngân hàng.

Đại diện OCB nhận bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026

Đồng hành cùng cộng đồng, hướng đến giá trị bền vững

Tại Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tối 17-10 tại Hà Nội, OCB là một trong 23 tổ chức tín dụng thuộc ngành Ngân hàng được biểu dương.

Theo đó trong giai đoạn 2024 đến tháng 8-2026, toàn ngành Ngân hàng đã dành khoảng 8.043,63 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước, nhiều chương trình được triển khai theo hướng dài hạn, tập trung cải thiện đời sống cho người dân.

Việc có tên trong nhóm các tổ chức tín dụng được vinh danh là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và đóng góp của OCB trong hành trình đồng hành cùng xã hội. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngân hàng duy trì liên tục nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường và chăm lo các nhóm yếu thế.

Danh hiệu quốc gia và những tiêu chuẩn tạo nên sức cạnh tranh

Được Chính phủ triển khai từ năm 2003, Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn nhằm phát triển các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ có năng lực cạnh tranh cao. Với ba giá trị cốt lõi là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong, chương trình hướng đến tôn vinh những doanh nghiệp không chỉ có sản phẩm tốt mà còn thể hiện năng lực phát triển bền vững và duy trì uy tín.

Tại kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp vinh dự được công nhận. Để đạt kết quả này, các doanh nghiệp phải trải qua quá trình rà soát hồ sơ nghiêm ngặt, đánh giá theo hệ thống tiêu chí đa chiều và thẩm định thực tế. Công tác xét chọn xem xét toàn diện việc tuân thủ pháp luật, năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và mức độ nhận biết thương hiệu.

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng, các tiêu chí xét chọn càng mang ý nghĩa đặc biệt. Chất lượng dịch vụ ngân hàng cốt lõi nằm ở khả năng bảo đảm an toàn tài chính, quản trị rủi ro nghiêm ngặt và duy trì hoạt động ổn định. Đây là những giá trị nền tảng quyết định mức độ tin cậy và sự gắn kết dài lâu của khách hàng.

Đại diện OCB nhận danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Tại OCB, việc áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế khắt khe, trong đó có Basel II, Basel III (bao gồm IMA, IRB...) đối với yêu cầu về an toàn vốn cũng như các chỉ số thanh khoản (LCR, NSFR, ILAAP), là trọng tâm trong định hướng củng cố nền tảng hoạt động. Ngân hàng luôn chú trọng nâng cao năng lực quản lý vốn, kiểm soát rủi ro toàn diện và tối ưu hóa hiệu quả vận hành, bảo đảm duy trì chất lượng lâu dài.

Song song với quản trị, OCB đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ứng dụng OCB OMNI và hạ tầng Open API với hàng nghìn cổng kết nối, tạo điều kiện tích hợp dịch vụ vào hệ sinh thái của đối tác. Việc gắn công nghệ với trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành giúp đổi mới sáng tạo trở thành năng lực tạo giá trị thực chất, góp phần giúp OCB 4 kỳ liên tiếp giữ vững danh hiệu Thương hiệu quốc gia.

“Trong hành trình xây dựng thương hiệu, sức cạnh tranh lâu dài được tạo nên từ khả năng duy trì những tiêu chuẩn đã cam kết và liên tục đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Việc OCB 4 kỳ liên tiếp giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đồng thời được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội, là cơ sở để ngân hàng tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng, mở rộng giá trị cho đối tác và đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế”, đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ

THÚY QUỲNH