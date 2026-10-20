PV Drilling làm việc với Đoàn giám sát thường niên của Hội đồng thành viên PETROVIETNAM

Trong tháng 10-2026, Đoàn công tác Hội đồng thành viên PETROVIETNAM do ông Trần Bình Minh – Thành viên HĐTV PETROVIETNAM làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) để thực hiện chương trình giám sát thường niên.

Chương trình giám sát thường niên của Hội đồng thành viên Tập đoàn họp trực tiếp tại trụ sở PV Drilling và trực tuyến từ Hà Nội

Chương trình giám sát thường niên của PETROVIETNAM tại PV Drilling tập trung vào các nội dung chính, gồm: thực hiện kế hoạch năm 2026; mục tiêu và rủi ro chiến lược; quản trị tài chính và dòng tiền; giám sát danh mục đầu tư; quản trị và kiểm soát nội bộ; kế hoạch giai đoạn 2026 – 2030 và chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các nội dung của NASOS,...

Tại buổi làm việc, báo cáo với Đoàn công tác Thành viên HĐTV PETROVIETNAM, đại diện PV Drilling cho biết: Năm 2026, thực hiện phương châm “Khai phá – Kiến tạo – Phát triển”, Tổng Công ty thu xếp việc làm liên tục, ổn định cho tất cả giàn khoan sở hữu tại thị trường nội địa và khu vực Đông Nam Á, song song là vận hành trung bình 3,3 giàn khoan thuê tại Việt Nam; doanh thu và lợi nhuận các dịch vụ khác tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2025; cơ cấu tài sản và nguồn vốn ổn định, hợp lý, an toàn. Đồng thời, PV Drilling tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, đưa giàn khoan PV DRILLING IX vào vận hành từ tháng 4/2026, hoàn thành mua giàn khoan tự nâng PV DRILLING X và cụm thiết bị HWU; công tác tái cơ cấu được thực hiện theo kế hoạch PETROVIETNAM phê duyệt.

Ông Đỗ Danh Rạng, Phó Tổng giám đốc PV Drilling, báo cáo với Đoàn công tác Hội đồng thành viên PETROVIETNAM

Trong công tác quản trị, PV Drilling tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý vốn của Công ty mẹ thông qua cơ chế Người đại diện, tăng cường định hướng đối với các đơn vị thành viên, dự báo và quản trị rủi ro phù hợp với đặc thù hoạt động dịch vụ khoan. Tổng Công ty đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ theo hướng vừa bảo đảm tuân thủ, vừa từng bước cụ thể hóa các nguyên tắc và thông lệ quản trị tốt vào hoạt động quản trị của PV Drilling; thúc đẩy thực hiện các mục tiêu ESG phù hợp với chiến lược phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Các chủ trương, chỉ đạo của Tập đoàn được triển khai đầy đủ, đúng quy định.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Cường, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV Drilling khẳng định: Trên cơ sở kết quả dự báo 9 tháng đầu năm, PV Drilling sẽ hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

“Hiện các giàn khoan sở hữu có hợp đồng ổn định, một số giàn có hợp đồng dài hạn. Chúng tôi ưu tiên các hợp đồng dài hạn, từ hai năm trở lên, nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững. PV Drilling hiện có đủ năng lực vận hành 10 giàn khoan cùng một thời điểm. Bên cạnh đó, chúng tôi đang tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động và thâm nhập các thị trường tiềm năng tại Trung Đông, Úc, Ấn Độ, Bắc Phi và Biển Bắc. Với lợi thế từ kinh nghiệm vận hành thực tế tại Biển Bắc của PV DRILLING IX và Bắc Phi của giàn khoan PV DRILLING X, Tổng Công ty có cơ sở thuận lợi để xúc tiến hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế tại các thị trường này”- ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Giàn khoan mới đầu tư PV DRILLING X

Thay mặt lãnh đạo PETROVIETNAM, ông Trần Bình Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả nổi bật của PV Drilling trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, thể hiện qua các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, bảo đảm việc làm cho toàn bộ đội giàn khoan sở hữu và giàn khoan thuê, đẩy mạnh đầu tư, duy trì công tác an toàn, bảo toàn và phát triển vốn, đặc biệt là hoàn thành kế hoạch quản trị do Tập đoàn giao. Bên cạnh đó, PV Drilling cũng đạt các dấu ấn trong quản trị doanh nghiệp theo hướng tiệm cận các chuẩn mực OECD, quản lý tài chính và phát triển thương hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty.

Về dài hạn, ông Trần Bình Minh đề nghị PV Drilling tiếp tục củng cố thị phần quốc tế, chuẩn bị nguồn lực để tham gia sâu vào dự án Lô B. Bên cạnh đó, Tổng Công ty cần nghiên cứu, đánh giá các thị trường tiềm năng để xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận, phát huy nhân tố mới và tư duy mới, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của PV Drilling.

Ông Mai Thế Toàn, Chủ tịch HĐQT PV Drilling, phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Mai Thế Toàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của Công ty mẹ PETROVIETNAM, đặc biệt là trong công tác đầu tư, tạo điều kiện để PV Drilling sớm hoàn tất việc mua hai giàn khoan PV DRILLING IX và PV DRILLING X. PV Drilling cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026–2030, góp phần vào thành công chung của PETROVIETNAM, cũng là thực hiện chủ trương thúc đẩy tăng trưởng hai con số của Đảng, Chính phủ.

NGUYỆT ANH