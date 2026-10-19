Waterpoint được xướng tên tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026: Khi tầm nhìn quy hoạch hóa thành sức sống thực

Vượt qua những quy chuẩn đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo, đại đô thị Waterpoint vừa chính thức được vinh danh tại hạng mục Best Mega Township Development. Giải thưởng danh giá này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là thước đo giá trị cho một đại đô thị "đáng sống" trong chu kỳ mới.

Điều gì khiến Waterpoint thuyết phục?

Ngày 16/10, tại Gem Center (TPHCM), sự kiện PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới chuyên môn và các nhà đầu tư, phát triển bất động sản.

Vượt qua short-list những dự án tranh giải, đại đô thị Waterpoint quy mô 355ha do Tập đoàn Nam Long phát triển cùng đối tác Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad (NNR) đã chính thức được xướng tên chiến thắng tại hạng mục đặc biệt quan trọng: Best Mega Township Development - Dự Án Đô Thị Tích Hợp Quy Mô Lớn Tốt Nhất Việt Nam.

Dấu ấn Waterpoint tại giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Đại đô thị Waterpoint chiến thắng tại hạng mục danh giá Best Mega Township Development

Giải thưởng là sự công nhận cho một mô hình phát triển đô thị với hàng loạt tiêu chí cực kỳ khắt khe. Trong bối cảnh thị trường đang kiểm chứng năng lực chủ đầu tư và tiềm năng dự án bằng thước đo giá trị thực, điều gì đã giúp Waterpoint thuyết phục được hội đồng giám khảo khó tính của PropertyGuru?

Thực tế, giới chuyên môn đều hiểu rõ rằng giải thưởng Best Mega Township Development hạng mục đòi hỏi nhiều tiêu chí khắt khe. Để lọt vào danh sách đề cử, một "Mega Township" phải chứng minh bằng bản quy hoạch đô thị bài bản, việc phân bổ các loại hình nhà ở (từ thấp tầng đến cao tầng) cùng một hệ sinh thái tiện ích lõi xoay quanh Thương mại - Giáo dục - Y tế cũng như năng lực phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Đối chiếu với các tiêu chí này, đại đô thị Waterpoint vượt trội hơn hẳn nhờ cấu trúc đô thị tích hợp hoàn chỉnh dựa trên 5 trụ cột thiết yếu: Sống - Học tập - Làm việc - Mua sắm - Giải trí. Nam Long đã chứng minh cho hội đồng giám khảo thấy rằng, họ không đơn thuần xây dựng một dự án nhà ở với những khối bê tông vô hồn, mà đang thực sự kiến tạo nên một "thành phố bên sông".

Tại đây, hạ tầng được đầu tư đồng bộ để đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu thiết yếu nhất của một cư dân hiện đại, từ không gian an cư, hệ thống trường học, cơ sở y tế cho đến các tổ hợp thương mại, vui chơi giải trí và kể cả các phương tiện di chuyển nội – ngoại khu.

Khi tầm nhìn quy hoạch được vận hành vào đời sống thực

Hạ tầng và quy hoạch bài bản mới chỉ là điều kiện cần. Năng lực triển khai của chủ đầu tư và khả năng tạo lập một cộng đồng cư dân mới là thước đo của một đại đô thị.

Và Waterpoint giành được chiến thắng thuyết phục bởi dự án đang sở hữu một sức sống thực sự, một nhịp đập đô thị đang hiện hữu rõ nét mỗi ngày.

Bước vào không gian 355ha của Waterpoint hiện tại, không khó để nhận ra tiến độ thi công đồng bộ tại các phân khu đang mở bán như The Pearl, Rivera Nagomi, Solaria Rise và các tiện ích cộng đồng cùng sự hiện hữu khang trang của hàng loạt phân khu đã sáng đèn như Rivera, Aquaria, hay Park Village....

Sức sống đô thị không còn nằm trên các bản vẽ quy hoạch mà được minh chứng trực quan qua những hệ thống tiện ích đã đi vào vận hành trơn tru: Từ dải công viên trung tâm Central Park ngập tràn mảng xanh, bến thuyền ven sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng, cho đến các khu thể thao đa năng luôn nhộn nhịp người rèn luyện sức khỏe mỗi buổi chiều về.

Hơn thế nữa, nhịp sống nhộn nhịp, ấm cúng của hàng ngàn gia đình đang sinh sống tại Waterpoint chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho năng lực thực thi cam kết của chủ đầu tư Nam Long. Việc kéo được người dân về sinh sống, tạo ra một cộng đồng văn minh, thịnh vượng chính là kết quả của phát triển bất động sản giá trị thực.

Thị trường bất động sản đã bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng để tiến vào một chu kỳ thanh lọc. Trong bối cảnh đó, người mua ở thực và giới nhà đầu tư ngày càng trở nên khó tính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định xuống tiền nào.

Trong bối cảnh đó, giải thưởng Best Mega Township Development của PropertyGuru Vietnam Property 2026 mang ý nghĩa như một sự thẩm định độc lập, khách quan và uy tín từ giới chuyên môn dành cho Waterpoint. Đó là một đại đô thị tích hợp quy mô lớn tốt nhất được định giá vững chắc bởi một nền tảng quy hoạch bài bản, một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.