Cùng học sinh khám phá “bí kíp” ăn ngon, sống khỏe

Sáng 19-10, chương trình “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” diễn ra tại Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (phường Phước Long, TPHCM), mang đến nhiều hoạt động bổ ích và sôi nổi dành cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi tham gia “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường”. Ảnh: HOÀNG VY

Chương trình do ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp các em nhận biết thực phẩm an toàn, hiểu về các chất dinh dưỡng và biết cách lựa chọn thức ăn phù hợp để bảo vệ sức khỏe.

Các em hào hứng theo dõi chương trình. Ảnh: HOÀNG VY

Tại buổi giao lưu, ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh (Hội Nhi khoa Việt Nam) đã tư vấn dinh dưỡng, giải đáp kiến thức qua phần đố vui có thưởng, nhờ đó các em tiếp thu thông tin một cách gần gũi, sinh động.

ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh giao lưu cùng học sinh. Ảnh: HOÀNG VY

Tham dự chương trình, em Trần Ngô Linh Phương (lớp 4/3) thấy mình hiểu thêm nhiều kiến thức để ăn uống hợp lý, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn.

Dịp này, ban tổ chức trao quà cho đại diện các lớp và trao 5 suất học bổng thuộc chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng.

Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một voucher trị giá 50 triệu đồng tham gia khóa học tại Trung tâm Anh ngữ WESET, tiếp thêm động lực để các bạn vượt khó, vươn lên trong học tập.

Ông Vũ Anh Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng), bà Ngô Lê Thuý Hiền (Trưởng bộ phận Công tác Xã hội Công ty TNHH WESET English Center) (bìa phải) và ông Bạch Hồng Phước (Trợ lý Ban Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center) (bìa trái) trao học bổng “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” cho 5 em học sinh. Ảnh: HOÀNG VY

Ông Huỳnh Trần Quốc Bảo (Phụ trách truyền thông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)) trao quà cho đại diện học sinh của trường. Ảnh: HOÀNG VY

Nhà báo Trần Gia Bảo (Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng) trao quà lưu niệm đến Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi. Ảnh: HOÀNG VY

Chị Mê Ly hỏi đáp về báo Nhi Đồng TPHCM cùng học sinh. Ảnh: HOÀNG VY

Chương trình “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” do ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức vào tháng 10 và tháng 11-2026 mang đến những kiến thức và nhiều phần quà hấp dẫn tới các bạn học sinh tại 5 trường ở TPHCM: Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, Trường TH Bông Sao, Trường TH Trần Thị Bưởi, Trường TH Kim Đồng, Trường TH - THCS Linh Đông.

BÀI, ẢNH: HOÀNG VY