Gần 80 danh hiệu vinh danh các nhà phát triển bất động sản và dự án xuất sắc

Giải thưởng Bất động sản (BĐS) Việt Nam PropertyGuru lần thứ 12 đã vinh danh những nhà phát triển BĐS, dự án và thiết kế xuất sắc hàng đầu Việt Nam tại lễ trao giải được tổ chức tối 16-10 tại GEM Centre (TPHCM), với gần 80 hạng mục giải thưởng.

Đại diện các đơn vị được vinh danh tại VPA 2026

Gamuda Land Việt Nam lần thứ 3 giành danh hiệu Best Developer, đồng thời được vinh danh ở các hạng mục Best Condo Developer và Sustainable Township Developer, cùng các dự án đoạt giải Central Park, Norton và eNesta. VSIP JV được vinh danh ở hạng mục Best Integrated Developer, cùng dự án đoạt giải SunCasa Villa.

Keppel Vietnam được vinh danh ở hạng mục Best Luxury Developer. Keppel Vietnam và Khang Điền cùng giành giải với dự án Gladia Heights, trong khi Keppel Vietnam, Phu Long Real Estate Corporation và Nomura Real Estate Vietnam cùng giành giải với dự án Celesta Gold.

Tập đoàn Phú Cường giành danh hiệu Best Multi Sector Developer. CapitaLand Development (Việt Nam) được vinh danh ở hai hạng mục Best Sustainable Developer và Social Impact Champion.

Liên doanh giữa CapitaLand Development (Việt Nam) và Far East Organization giành giải với dự án The Fullton Regal; liên doanh giữa CapitaLand Development (Việt Nam), Nomura Real Estate Việt Nam và Mitsubishi Estate Việt Nam giành giải với dự án Maison Privée. Liên doanh giữa CapitaLand Development (Việt Nam) và Tập đoàn UOA cũng giành giải với dự án Orchard Collection…

Ông Bạch Dương, Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam cho biết: “Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards năm nay đã xác lập kỷ lục mới với 77 hồ sơ dự thi, trong đó hơn một nửa số chủ đầu tư tham gia lần đầu tiên góp mặt. Điều đó cho thấy ngày càng nhiều chủ đầu tư sẵn sàng đưa dự án của mình ra đánh giá độc lập và chứng minh năng lực thực tế. Điều này càng có ý nghĩa khi người mua nhà ngày càng chọn lọc hơn…”.

THANH THANH