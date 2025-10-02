Chiều 2-10, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM diễn ra chương trình ra mắt hai ấn phẩm về chuyên khoa da liễu, gồm: " Thủ thuật và Phẫu thuật trong chuyên ngành Da liễu" và " Bệnh da bọng nước tự miễn" (NXB Y học ấn hành). Chương trình có sự tham gia của các thế hệ thầy thuốc, giảng viên, học viên và sinh viên.

Việc ra mắt hai ấn phẩm về chuyên khoa da liễu được xem là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực không ngừng của Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da trong việc kết nối nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên ngành da liễu Việt Nam.

PGS-TS-BS Lê Thái Vân Thanh (thứ 2 từ trái qua) cùng các cộng sự tại chương trình ra mắt sách

Thủ thuật và Phẫu thuật trong chuyên ngành Da liễu được ra đời sau gần hai năm làm việc miệt mài của nhóm thực hiện.

Sách có dung lượng 744 trang in màu, minh họa bằng hệ thống hình ảnh lâm sàng trực quan, quy tụ sự tham gia và đóng góp của 32 thầy cô và đồng nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như da liễu, tạo hình thẩm mỹ, giải phẫu học, tai mũi họng, ung bướu, chấn thương chỉnh hình, ngoại khoa và điều dưỡng.

Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc hệ thống toàn diện các thủ thuật và phẫu thuật, từ những kỹ thuật cơ bản như sinh thiết da, xử trí sẹo lồi, rạch, khâu da, đến những kỹ thuật chuyên sâu như ghép da, cấy tóc, phẫu thuật Mohs hay cấy mỡ tự thân.

Không chỉ dừng lại ở thao tác kỹ thuật, sách còn nhấn mạnh các nguyên tắc an toàn, tư vấn người bệnh và cá thể hóa điều trị, đây là yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả thực hành lâm sàng.

Ấn phẩm Bệnh da bọng nước tự miễn là kết quả của hơn bốn năm biên soạn công phu, quy tụ 11 tác giả đến từ các chuyên ngành da liễu, giải phẫu bệnh và điều dưỡng. Sách dày 296 trang, in màu, tập trung khai thác sâu nhóm bệnh hiếm gặp nhưng có tiên lượng nặng như pemphigus, pemphigoid bọng nước, viêm da dạng herpes hay bệnh IgA thành dải.

Sách được trình bày từ cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng, tiêu chuẩn chẩn đoán cho đến những phác đồ điều trị cập nhật, đồng thời giới thiệu các tiến bộ mới trong nghiên cứu thuốc và quản lý người bệnh. Đây là tài liệu chuyên khảo toàn diện, không chỉ hữu ích cho bác sĩ chuyên khoa mà còn khơi gợi niềm đam mê học tập, nghiên cứu cho học viên và sinh viên y khoa.

PGS-TS-BS Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM là chủ biên của cả hai cuốn sách.

Chia sẻ về thành quả của mình và các đồng nghiệp, bà cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho đồng nghiệp và học viên một nguồn tài liệu chuẩn mực, vừa cập nhật vừa thực tiễn. Hai ấn phẩm này sẽ là hành trang đồng hành cùng bác sĩ và sinh viên y khoa trong quá trình học tập và thực hành, đồng thời là minh chứng cho tinh thần hợp tác liên chuyên khoa, hướng đến mục tiêu chung: nâng cao chất lượng chăm sóc và đưa Da liễu Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế”.

QUỲNH YÊN