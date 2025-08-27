6 điểm sơ cấp cứu tại các nhà ga metro ở Hà Nội phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Trong các điểm sơ cấp cứu trên, riêng tại ga Cát Linh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bố trí 2 tổ trực sơ cấp cứu ở tầng 1 và tầng 2. Mỗi ca trực gồm 1 bác sĩ, 1-2 tập huấn viên sơ cấp cứu chữ thập đỏ, 2-3 tình nguyện viên chữ thập đỏ. Các điểm sơ cấp cứu hoạt động trong những ngày cao điểm 27, 29, 30-8 và 1, 2-9.
Lực lượng tham gia gồm tập huấn viên, hướng dẫn viên, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã được đào tạo về sơ cấp cứu; cán bộ, y bác sĩ đang công tác hoặc đã nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe. Các tổ trực sẽ trực tiếp thực hiện sơ cấp cứu tại chỗ, đồng thời hỗ trợ và phối hợp đưa nạn nhân đến cơ sở y tế khi cần thiết.
Hoạt động này không chỉ góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân và du khách tham gia các sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, mà còn là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của sơ cấp cứu ban đầu.