6 điểm sơ cấp cứu tại các nhà ga metro ở Hà Nội phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành

Ngày 27-8, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tới xem cuộc sơ duyệt diễu binh, diễu hành của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai 6 điểm sơ cấp cứu tại các nhà ga thuộc tuyến Cát Linh – Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

Trong các điểm sơ cấp cứu trên, riêng tại ga Cát Linh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bố trí 2 tổ trực sơ cấp cứu ở tầng 1 và tầng 2. Mỗi ca trực gồm 1 bác sĩ, 1-2 tập huấn viên sơ cấp cứu chữ thập đỏ, 2-3 tình nguyện viên chữ thập đỏ. Các điểm sơ cấp cứu hoạt động trong những ngày cao điểm 27, 29, 30-8 và 1, 2-9.

Điểm sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được đặt tại nhà ga Văn Quán trên tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông

Lực lượng tham gia gồm tập huấn viên, hướng dẫn viên, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã được đào tạo về sơ cấp cứu; cán bộ, y bác sĩ đang công tác hoặc đã nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe. Các tổ trực sẽ trực tiếp thực hiện sơ cấp cứu tại chỗ, đồng thời hỗ trợ và phối hợp đưa nạn nhân đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành được phát thuốc miễn phí và tư vấn khi gặp vấn đề về sức khỏe

Hoạt động này không chỉ góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân và du khách tham gia các sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, mà còn là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của sơ cấp cứu ban đầu.

KHÁNH NGUYỄN