Tập huấn sơ cấp cứu tại siêu thị

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 2026, siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu miễn phí dành cho nhân viên và khách hàng, nhằm nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp trong cộng đồng.

Chương trình diễn ra tại khu vực ẩm thực của siêu thị với sự hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Bình Định. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng thiết thực như đánh giá hiện trường và gọi cấp cứu đúng cách, hồi sinh tim phổi (CPR), xử lý hóc dị vật theo phương pháp Heimlich, sơ cứu chảy máu, gãy xương, bỏng, điện giật, đuối nước và nhận biết đột quỵ theo nguyên tắc FAST. Đại diện Co.opmart Quy Nhơn cho biết, việc trang bị kiến thức sơ cấp cứu giúp người dân nâng cao khả năng phản ứng nhanh trong “thời gian vàng” sau tai nạn hoặc sự cố sức khỏe, góp phần hạn chế rủi ro và tăng cơ hội cứu sống người gặp nạn.

Buổi huấn luyện thu hút đông đảo khách hàng và nhân viên tham gia thực hành trực tiếp các tình huống giả định. Thông qua hoạt động này, Co.opmart Quy Nhơn mong muốn lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, góp phần xây dựng cộng đồng chủ động và an toàn hơn trong các tình huống khẩn cấp.

