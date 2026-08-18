Phẫu thuật thành công u màng não khổng lồ bằng đường mổ ít xâm lấn

Ngày 18-8, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vừa phẫu thuật thành công khối u màng não khổng lồ (kích thước 8 cm) ở vùng rãnh khứu cho người bệnh 45 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu ít xâm lấn qua trần ổ mắt (đường rạch nhỏ ẩn trong cung mày).

Kỹ thuật này giúp giải phóng hoàn toàn chèn ép thần kinh thị giác, bảo tồn tối đa cấu trúc não lành và bảo đảm tính thẩm mỹ tối ưu.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng mờ mắt hai bên tăng dần suốt 2 tháng. Qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử, người bệnh chỉ đau đầu nhẹ, không liệt tay chân nhưng đã bị giảm khứu giác từ trước đó mà không nhận biết rõ thời điểm khởi phát.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận khối u màng não vùng rãnh khứu kích thước lên đến 8 cm tại nền sọ trước. Khối u khổng lồ đã chèn ép nghiêm trọng thùy trán hai bên và hệ thống dây thần kinh thị giác, trực tiếp đe dọa chức năng nhìn của người bệnh.

Hình chụp MRI sọ não người bệnh ghi nhận khối u màng não vùng rãnh khứu kích thước 8 cm (Ảnh: BVCC)

Trước vị trí tổn thương phức tạp và kích thước khối u đặc biệt lớn, ekip do ThS-BS-CK2 Tô Thanh Toàn, Khoa Ngoại thần kinh phụ trách đã hội chẩn và quyết định thực hiện vi phẫu ít xâm lấn qua đường trần ổ mắt.

Thay vì mở hộp sọ diện rộng theo phương pháp truyền thống, phẫu thuật viên rạch một đường mổ ngắn giấu khéo léo dọc theo nếp chân mày. Dưới sự trợ giúp của kính vi phẫu và hệ thống nội soi chuyên sâu, ekip đã bóc tách trọn vẹn khối u 8 cm an toàn tuyệt đối, bảo tồn nguyên vẹn các mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Đường mổ nhỏ ẩn dưới chân mày, vết sẹo mổ gần như không thể phát hiện sau khi liền da (Ảnh: BVCC)

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát tại phòng hồi sức trong 24 giờ. Kết quả chụp cắt lớp vi tính kiểm tra cho thấy toàn bộ khối u đã được lấy sạch hoàn toàn. Người bệnh tỉnh táo tốt, thị lực hai mắt cải thiện rõ rệt, không có biến chứng hay thiếu sót thần kinh mới.

Nhờ đường mổ nhỏ ẩn dưới chân mày, vết sẹo mổ gần như không thể phát hiện sau khi liền da. Người bệnh phục hồi nhanh chóng và được xuất viện chỉ sau 5 ngày. Đây là ưu điểm nổi bật của các kỹ thuật phẫu thuật nền sọ hiện đại, không chỉ giúp điều trị hiệu quả bệnh lý mà còn đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người bệnh.

Theo ThS-BS-CK2 Tô Thanh Toàn, u màng não rãnh khứu là bệnh lý tiến triển chậm ở nền sọ trước. Giai đoạn sớm, triệu chứng thường rất nghèo nàn như giảm khả năng ngửi mùi, đau đầu âm ỉ hoặc mắt mờ nhẹ nên người bệnh dễ bỏ qua. Đến khi khối u đạt kích thước lớn, người bệnh đối mặt với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, suy giảm nhận thức hoặc thay đổi tính cách nghiêm trọng. Người dân khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường kéo dài như giảm thị lực không rõ nguyên nhân, suy giảm khứu giác hoặc đau đầu liên tục cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa Thần kinh để được chẩn đoán hình ảnh và can thiệp kịp thời.

THÀNH SƠN