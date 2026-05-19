Phẫu thuật sọ não thức tỉnh cho bệnh nhi 12 tuổi mắc u não lớn, nguy hiểm

Ngày 19-5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, vừa phẫu thuật sọ não thức tỉnh cho bệnh nhi 12 tuổi có khối u não lớn nằm ngay vùng chức năng quan trọng, liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật

Trước đó, bệnh nhi mắc cơn đau đầu kéo dài suốt 2 tháng, kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn.

Theo TS-BS Đỗ Hồng Hải, Trưởng Đơn nguyên Ngoại Thần kinh nhi, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bệnh nhi có khối u nằm ở vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ekíp đã lựa chọn mổ sọ tỉnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng, thay vì gây mê toàn thân như thông thường.

Với mổ sọ tỉnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.

“Việc triển khai kỹ thuật này ở trẻ em là thách thức lớn do yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Với người bệnh mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công chung của ca mổ”, TS-BS Đỗ Hồng Hải thông tin.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.

THÀNH SƠN