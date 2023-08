Ứng dụng theo dõi điện sinh lý trong phẫu thuật thần kinh

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nữ (62 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị co giật nửa mặt kéo dài suốt 8 năm, đã điều trị bằng nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, người bệnh đã được phẫu thuật thành công bệnh lý co giật nửa mặt với sự hỗ trợ ứng dụng điện sinh lý trong mổ. Ngay sau hồi tỉnh, người bệnh đã biến mất hoàn toàn co giật nửa mặt trái, theo dõi sau mổ không có biến chứng.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam (63 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), cách đây 2 năm đã được mổ bắt vít cột sống điều trị hẹp ống sống đa tầng từ thắt lưng L3 đến xương cùng S1 tại tuyến trước. Các bác sĩ đã tiến hành mổ ứng dụng định vị thần kinh Neuronavigation Brain Lab kết hợp kích thích điện sinh lý trong mổ. Người bệnh ngay sau mổ đã cải thiện đáng kể cảm giác đau tê buốt 2 chân, có thể đi lại được và tiếp tục điều trị vật lý trị liệu bổ sung.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115, trên thế giới kỹ thuật theo dõi sinh lý thần kinh trong mổ được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên ở Việt Nam còn chưa phổ biến.

Kỹ thuật mới này giúp bảo vệ người bệnh khỏi tổn thương thần kinh, giảm những rủi ro về biến chứng trong phẫu thuật và cải thiện kết quả sau phẫu thuật nhờ khả năng kiểm soát hoàn toàn hệ thống thần kinh trung ương và ngoại biên trong suốt cuộc mổ.