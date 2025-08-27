Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc u sọ não hiếm gặp

Ngày 27-8, Bệnh viện An Sinh (TPHCM) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho người bệnh P.X.H. (35 tuổi) mắc u sọ não hiếm gặp, phát triển lạc chỗ trong xương sọ.

Người bệnh có khối u vùng trán phải ngày càng lớn, kèm đau đầu, mắt phải nhìn mờ và chảy nước mắt thường xuyên. Trước đó, người bệnh từng thăm khám nhiều nơi, được chẩn đoán u xương sọ lành tính, có hình ảnh chụp phim CT sọ não không cản quang.

Tại Bệnh viện An Sinh, người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh, không yếu chi, đau đầu, mắt phải nhìn mờ và chảy nước mắt liên tục, không liệt thần kinh mắt.

Theo ThS-BS Khổng Lê Minh Trí, Khoa khám bệnh, Bệnh viện An Sinh, kết quả khám lâm sàng, hình ảnh CT sọ não và MRI não cho thấy, u phát triển trong xương sọ trán phải, kèm phản ứng dày màng não vùng trán phải, kích thước khá lớn khoảng 8x7cm xâm lấn xương sọ trán phải, lan vào nền sọ và hốc mắt phải làm bệnh nhân bị chảy nước mắt phải liên tục.

"Các bác sĩ ngoại thần kinh đã hội chẩn với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, nghi ngờ là một u màng não phát triển lạc chỗ trong xương sọ. Đây là loại u não hiếm gặp trên thế giới, chiếm khoảng 13% - 26% các loại u trong sọ và chiếm khoảng 1% đến 2% các loại u màng não. Qua hình ảnh đại thể khi phẫu thuật lấy u ra, u là 1 khối cứng, dày, kích thước khoảng 8cm x 7cm x 4cm, bề mặt xù xì và có thâm nhiễm tế bào mặt trong xương sọ", ThS-BS Khổng Lê Minh Trí thông tin.

Đồng thời, ThS-BS Khổng Lê Minh Trí cho biết, đây là một ca lâm sàng hiếm gặp, rất khó chẩn đoán. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ ngoại thần kinh và gây mê – hồi sức đã phẫu thuật thành công lấy gần trọn khối u, và tái tạo lại thẩm mỹ vùng xương sọ cho người bệnh. Hiện người bệnh hồi phục tốt sau phẫu thuật và xuất viện sau 7 ngày điều trị.

THÀNH SƠN