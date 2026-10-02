TPHCM đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng giảm tải ung bướu

Ngày 2-10, Sở Y tế TPHCM cho biết, trước nhu cầu khám, điều trị ung thư ngày càng tăng, TPHCM dành hơn 5.000 tỷ đồng cho 5 dự án đầu tư trọng điểm cho chuyên ngành ung thư nhằm giải quyết những khó khăn về quá tải, xạ trị và chẩn đoán chuyên sâu; đồng thời xây dựng một bệnh viện chuyên khoa ung thư đầu ngành có năng lực tương xứng với vai trò tuyến cuối của thành phố và khu vực phía Nam.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCm thăm khám cho người bệnh

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM hiện là một trong những cơ sở chuyên khoa ung thư tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.800–5.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị, trong đó hơn 75% người bệnh đến từ các tỉnh, thành.

Trước thực trạng đó, giai đoạn 2026–2030, ngành y tế thành phố đã đăng ký triển khai 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại Bệnh viện Ung Bướu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Cụ thể: xây dựng mới Khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao; Mua sắm thiết bị y tế chuyên môn; Mua sắm hệ thống Cyclotron và hệ thống máy gia tốc tuyến tính một mức năng lượng; Xây dựng mới Trung tâm xạ trị Proton; Xây dựng mới Khu phụ trợ phục vụ người bệnh của Bệnh viện Ung Bướu.

“Đây không phải là những dự án đầu tư riêng lẻ, mà hướng đến hoàn thiện đồng bộ năng lực của một trung tâm ung thư tuyến cuối, từ tầm soát, chẩn đoán sớm đến điều trị đa mô thức, xạ trị kỹ thuật cao, y học hạt nhân và chăm sóc người bệnh trong suốt quá trình điều trị”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, dự án mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính, với tổng mức đầu tư 587 tỷ đồng, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nguồn thuốc phóng xạ phục vụ PET/CT hiện còn hạn chế. Khi dự án hoàn thành, Bệnh viện có điều kiện chủ động hơn về nguồn thuốc phóng xạ cho hai hệ thống PET/CT, đồng thời bổ sung năng lực xạ trị cho số lượng người bệnh ngày càng tăng.

Nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu TPHCM hỗ trợ người bệnh xạ trị

Xa hơn, hệ thống Cyclotron còn có thể góp phần cung ứng thuốc phóng xạ cho các cơ sở y tế khác của thành phố và các tỉnh, thành lân cận. Đến nay, dự án “Mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư đã được UBND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư và dự kiến tổ chức đấu thầu chậm nhất trong quý 1-2027.

Các dự án còn lại đang được Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2026–2027.

Trong khi chờ các dự án đầu tư được triển khai, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Ung bướu TPHCM phải chủ động triển khai ngay các giải pháp để giảm thời gian chờ và tạo thuận lợi nhất cho người bệnh. Trước số lượng người bệnh cần xạ trị ngày càng tăng, Bệnh viện đã tổ chức xạ trị ngoài giờ, vận hành các hệ thống từ 5 giờ sáng đến 23 giờ, đồng thời áp dụng các phác đồ xạ trị giảm phân liều, rút ngắn thời gian điều trị đối với những trường hợp có chỉ định phù hợp; ưu tiên các trường hợp cần xạ trị cấp cứu hoặc cần được điều trị sớm.

Đối với tình trạng thiếu thuốc đồng vị phóng xạ 18F-FDG phục vụ PET/CT, Bệnh viện chủ động tư vấn, giải thích cho người bệnh và sử dụng các phương tiện chẩn đoán thay thế phù hợp như CT, MRI, xạ hình xương… theo chỉ định chuyên môn, bảo đảm không làm gián đoạn kế hoạch điều trị.

Đồng thời, chức năng CT của hệ thống PET/CT vẫn tiếp tục được khai thác phục vụ chẩn đoán hình ảnh, theo dõi và đánh giá đáp ứng điều trị, lập kế hoạch xạ trị và các chỉ định chuyên môn phù hợp, bảo đảm thiết bị được sử dụng hiệu quả, không để xảy ra lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Không để năng lực điều trị ung thư chỉ tập trung tại một bệnh viện khu vực trung tâm Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, về lâu dài, chỉ mở rộng Bệnh viện Ung Bướu hiện hữu sẽ chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của một đô thị có quy mô dân số lớn và đồng thời đang tiếp nhận số lượng rất lớn người bệnh ung thư từ các tỉnh, thành. Theo định hướng phát triển hệ thống y tế thành phố “đa tầng – đa cực – đa trung tâm”, năng lực tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư cần được tổ chức thành mạng lưới, từng bước đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần nơi người dân sinh sống. Theo đề xuất hiện nay, trong danh mục các dự án PPP y tế của thành phố có Dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bà Rịa, quy mô dự kiến 700 giường, cùng các dự án xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại Cụm y tế Tân Kiên và Cụm y tế Thủ Đức. Bên cạnh đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030, Sở Y tế cũng đã đăng ký Dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bình Dương tại Cụm y tế Bình Dương. "Nếu được triển khai theo đúng định hướng, các dự án này sẽ góp phần từng bước hình thành các cực chuyên sâu về ung bướu, giảm áp lực tập trung người bệnh vào một cơ sở, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư của người dân trên toàn địa bàn Thành phố sau mở rộng", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

"Sở Y tế TPHCM, đầu tư thêm bệnh viện, máy móc và giường bệnh là rất cần thiết, nhưng chưa thể là giải pháp duy nhất trước gánh nặng ung thư ngày càng tăng. Giải pháp căn cơ phải là một chiến lược phòng, chống ung thư đồng bộ, bao gồm: tăng cường phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy cơ; đẩy mạnh tầm soát và phát hiện sớm; nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị tại các cơ sở chuyên sâu; phát triển chăm sóc giảm nhẹ; củng cố hệ thống ghi nhận và quản lý bệnh ung thư; đồng thời tăng cường liên kết, chuyển giao kỹ thuật và phối hợp giữa TPHCM với các tỉnh, thành" PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TPHCM

THÀNH SƠN