Ngày 10-10, tại xã Long Sơn (TPHCM), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM phối hợp hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tổ chức chương trình “Phụ nữ lực lượng vũ trang đoàn kết, năng động, nghĩa tình” lần thứ I - năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khuôn viên Văn hóa Vùng 2 Hải quân

Trước khi diễn ra các hoạt động, tại Khuôn viên Văn hóa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ.

Phụ nữ lực lượng vũ trang tham gia liên hoan dân vũ và các hoạt động TDTT tại chương trình

Tại chương trình, Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể, cán bộ Hội tiêu biểu; ký kết giao ước thi đua giữa hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn TPHCM. Trọng tâm là gắn phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, chăm lo đời sống, sức khỏe, gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới.

Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể, cán bộ Hội tiêu biểu

Các đơn vị cũng tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy đoàn kết quân – dân, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, các đơn vị luân phiên đăng cai ít nhất một hoạt động chung, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp và lan tỏa các mô hình, cách làm thiết thực.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng các phần quà động viên đến vợ liệt sĩ, vợ thương bệnh binh là cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị, các gia đình chính sách, trẻ mồ côi; trao phương tiện sinh kế, quà tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ban Tổ chức trao tặng các phần quà tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao phong trào thi đua của phụ nữ các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần cụ thể hóa chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gắn với “Tháng cùng Phụ nữ hành động” tại TPHCM, góp phần thực hiện chính sách chăm lo người có công, chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đại biểu tham dự chương trình

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Hội LHPN TPHCM và hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tiếp tục duy trì thực chất cơ chế phối hợp thường xuyên; xây dựng người phụ nữ lực lượng vũ trang có bản lĩnh, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiêu biểu; đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và gia đình quân nhân, nhân rộng những mô hình phối hợp thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực và môi trường hoạt động để hội phụ nữ phát huy vai trò trong công tác dân vận, hoạt động xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, qua mỗi hoạt động, cần tạo được giá trị thực chất, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, các mô hình phối hợp và sáng kiến phù hợp; qua đó tăng cường sự gắn kết, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phát huy vai trò của phụ nữ lực lượng vũ trang trong xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

MẠNH THẮNG