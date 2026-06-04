Phát huy vai trò của phụ nữ, chung sức đồng lòng trong xây dựng và phát triển TPHCM trong giai đoạn mới

Chiều 4-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cùng gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chụp hình lưu niệm với các đại biểu Hội LHPN TPHCM

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021 - 2026, các cấp Hội đã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo Bác với hơn 1.092 mô hình, công trình thiết thực; xây dựng 582 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các khu dân cư, cơ sở tôn giáo.

Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 100 tỷ đồng chăm lo cho 682 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 thông qua chương trình “Vòng tay yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”; trao hơn 60.700 phần quà trị giá trên 24 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua các phong trào thi đua, Hội đã phát hiện, tuyên dương và lan tỏa 14.301 gương điển hình tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong thực tiễn. Trong giai đoạn TPHCM chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, phụ nữ thành phố cùng các lực lượng tuyến đầu đã trở thành “lá chắn” bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân; hình ảnh cán bộ, hội viên phụ nữ đi từng ngõ, gõ từng nhà, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, phụ nữ TPHCM đã có nhiều đóng góp thiết thực trong thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội và công tác hậu phương quân đội; đồng thời khẳng định vai trò là trụ cột trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con, chăm sóc người cao tuổi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển cộng đồng.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”, đồng chí nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về “dân là gốc”, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, con người.

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM trao bằng khen cho các nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và động lực của quá trình phát triển.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với khát vọng phát triển thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, 2045 và tầm nhìn đến năm 2075; trong đó TPHCM phải tiếp tục phát triển vượt bậc, đóng góp ngày càng lớn vào chuỗi giá trị quốc gia, phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định hạnh phúc và sự thụ hưởng của nhân dân là thước đo của quá trình phát triển; đồng thời yêu cầu tiếp tục xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cả về vật chất và tinh thần, góp phần phát huy hệ giá trị con người TPHCM “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Dịp này, Hội LHPN TPHCM tuyên dương 166 gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2026; trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 11 cán bộ Hội chuyên trách các cấp.

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TRÚC GIANG