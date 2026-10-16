Thông tin kinh tế

Phường Phú Nhuận luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp

Ngày 15-10, lãnh đạo UBND phường Phú Nhuận, TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Lãnh đạo phường Phú Nhuận tặng hoa Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
Lãnh đạo phường Phú Nhuận tặng hoa Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

Dẫn đoàn có đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Chia sẻ với đoàn, đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân đã sơ lược quá trình kinh doanh, phát triển của mình. Trong quá trình công ty vẫn còn gặp những vướng mắc, công ty hy vọng sẽ được lãnh đạo phường chung tay gỡ vướng. Lãnh đạo phường Phú Nhuận ghi nhận những ý kiến của công ty và cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng công ty để gỡ khó. Phường sẽ hỗ trợ hết khả năng nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu chung.

Trước đó, lãnh đạo phường Phú Nhuận cũng đã đến thăm hỏi, động viên 8 doanh nghiệp trên địa bàn, bao gồm Công ty Cổ phần INCA VN; Công ty TNHH RUBY; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ viễn thông Thiên Tú; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VINA T&T; Công ty Cổ phần Savista; Công ty Cổ phần Tư vấn và Vật tư thiết bị Đo đạc Nam Sông Tiền; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hùng Minh. Đến các đơn vị, lãnh đạo phường đã động viên, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, phường chủ động hướng dân giải quyết, giải đáp phối hợp xử lý. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, phường sẽ tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

HẢI HẠNH

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