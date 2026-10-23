PV Drilling ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan và các dịch vụ liên quan cho Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., Ltd. năm 2027

Tối ngày 16-10-2026, tại TP Hồ Chí Minh, PV Drilling đã ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan với Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., Ltd. (“Idemitsu” - Nhà điều hành Hợp đồng dầu khí Lô 05-1b & 05-1c, bể trầm tích Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam) cung cấp giàn khoan tự nâng của đối tác, cho chiến dịch khoan giếng 05-1c-SV-2X, Dự án thăm dò mở rộng tại cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, ngoài khơi Việt Nam, dự kiến triển khai trong năm 2027.

Cùng dịp này, Idemitsu cũng đã ký hợp đồng với hai đơn vị thành viên của PV Drilling là PVD Logging và PVD Offshore, cung cấp dịch vụ phụ trợ cho Dự án khoan thăm dò mở rộng. Qua đó tăng cường hợp tác và khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ khoan đồng bộ của PV Drilling.

Tham dự lễ ký kết có đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Lãnh đạo Idemitsu; đại diện ENEOS Drilling Limited (EDL); Lãnh đạo PV Drilling và các đơn vị thành viên PVD Offshore, PVD Logging, PVD Tech, PVD Well Services, PVD Baker Hughes và PVD Training.

Theo Hợp đồng đã ký, PV Drilling phối hợp với đối tác ENEOS Drilling Limited (“EDL”) cung cấp giàn khoan tự nâng HAKURYU-14, do EDL quản lý và vận hành để thực hiện giếng khoan của Idemitsu tại Lô 05-1b & 05-1c, ngoài khơi Việt Nam.

Theo hợp đồng vừa ký kết, giàn HAKURYU-14 sẽ khoan giếng SV-2X với thời gian khoảng 38 đến 40 ngày chắc chắn cho khoan thân giếng chính (SV-2X) và dự phòng khoảng 55 đến 60 ngày cho thử vỉa (DST) và khoan thân giếng cắt xiên (SV-2XST); với thời gian bắt đầu dự kiến trong khoảng từ ngày 1-3 đến ngày 31-5-2027 và kết thúc khoảng tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2027.

Ông Yosuke Shimizu – Tổng Giám đốc Idemitsu Gas Production (Vietnam) và ông Nguyễn Đình Dương – Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, thực hiện Lễ ký kết hợp đồng trước sự chứng kiến của Lãnh đạo các bên

Phát biểu tại lễ ký hợp đồng, ông Yosuke Shimizu – Tổng Giám đốc Idemitsu nhấn mạnh, thỏa thuận lần này là sự tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa Idemitsu, PV Drilling và EDL. Qua hơn một thập kỷ đồng hành cùng nhiều chiến dịch khoan, các bên đã xây dựng nền tảng hợp tác dựa trên sự tin cậy, năng lực chuyên môn được kiểm chứng qua thực tiễn và cam kết chung về hiệu quả vận hành.

Ông Yosuke Shimizu cho rằng, chiến dịch khoan sắp tới đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực kỹ thuật vững vàng, trao đổi thông tin hiệu quả và phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Trong đó, công tác an toàn và bảo vệ môi trường luôn là ưu tiên hàng đầu, xuyên suốt mọi quyết định và hoạt động nhằm bảo vệ người lao động, đối tác, môi trường và cộng đồng.

Ông Yosuke Shimizu – Tổng Giám đốc Idemitsu Gas Production (Vietnam), phát biểu tại lễ ký hợp đồng, tối 16-10-2026

Lãnh đạo Idemitsu tin tưởng rằng, với tinh thần hợp tác cởi mở, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu chung, các bên sẽ triển khai chiến dịch khoan an toàn, hiệu quả và thành công.

Ông Nguyễn Xuân Cường – Tổng Giám đốc PV Drilling, phát biểu tại lễ ký hợp đồng

Phát biểu tại lễ ký, ông Nguyễn Xuân Cường – Tổng Giám đốc PV Drilling nhấn mạnh: Trong suốt hơn 10 năm qua, PV Drilling đã đồng hành cùng Idemitsu với vai trò nhà thầu cung cấp giàn khoan tại Việt Nam, thông qua đội giàn khoan sở hữu và các giàn khoan thuê của đối tác do PV Drilling thu xếp, ký kết. Kết quả này thể hiện năng lực quản lý, điều phối nguồn lực giàn khoan và cung cấp các giải pháp linh hoạt của PV Drilling, đồng thời cũng cho thấy sự tin tưởng mà khách hàng dành cho Tổng công ty qua nhiều dự án.

“Với chiến dịch khoan này, PV Drilling sẽ phối hợp chặt chẽ với Idemitsu và EDL trong công tác chuẩn bị, huy động giàn khoan, tổ chức triển khai và kiểm soát tiến độ, nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng”- Tổng Giám đốc PV Drilling cam kết.

Cùng ngày, bên cạnh hợp đồng giàn khoan, Idemitsu đã ký hợp đồng dịch vụ phụ trợ với hai đơn vị thành viên của PV Drilling, gồm PVD Offshore và PVD Logging, nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án. Cụ thể, PVD Offshore cung cấp dịch vụ kiểm định và bảo dưỡng cần khoan cho các giếng thuộc dự án Nam Sao Vàng, trong khi đó PVD Logging cung cấp dịch vụ đo địa vật lý giếng khoan.

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Idemitsu Gas Production (Vietnam) và PVD Offshore

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Idemitsu Gas Production (Vietnam) và PVD Logging

Việc cùng triển khai các hợp đồng cung cấp giàn khoan và dịch vụ kỹ thuật cho thấy khả năng phối hợp giữa PV Drilling và các đơn vị thành viên trong việc cung cấp giải pháp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà điều hành dầu khí tại thị trường Việt Nam.

Giếng SV-2X được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác tiềm năng dầu khí còn lại của mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt và các cấu tạo vệ tinh của cụm mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt trong Hợp đồng dầu khí Lô 05-1b & 05-1c, qua đó duy trì và phát triển hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

NGUYỆT ANH