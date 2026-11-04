QS Asia 2027: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giữ vị trí thứ 14 Việt Nam, chỉ số trích dẫn khoa học vào Top 10 châu Á

Tổ chức xếp hạng giáo dục đại học Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố Bảng xếp hạng Đại học Châu Á năm 2027 (QS Asia University Rankings 2027). Đây là kỳ xếp hạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1.700 trường đại học thuộc 26 hệ thống giáo dục đại học. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xuất sắc đạt vị trí #569 châu Á, hạng 105 Đông Nam Á và đứng thứ 14 trong số 33 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng

Tác động nghiên cứu thuộc nhóm dẫn đầu châu Á

Nghiên cứu và Khám phá (Research and Discovery) là nhóm tiêu chí có trọng số lớn nhất trong QS AUR 2027, chiếm 45% tổng điểm đánh giá, đồng thời là nhóm tiêu chí có kết quả nổi bật nhất của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đáng chú ý, chỉ số Số trích dẫn trên mỗi bài báo (Citations per Paper) đạt 99.9/100 điểm, xếp hạng 10 châu Á (tăng từ hạng 14 năm trước), trong số hơn 1.700 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Bên cạnh đó, chỉ số Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (International Research Network) đạt 80,1/100 điểm cho thấy hiệu quả trong việc mở rộng hợp tác nghiên cứu và kết nối học thuật với các đối tác quốc tế. Ngoài ra, chỉ số Uy tín học thuật (Academic Reputation) cũng ghi nhận tăng từ 15,3 lên 16,3 điểm.

Kết quả này cho thấy các công trình nghiên cứu của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có sức ảnh hưởng thực chất trong cộng đồng học thuật quốc tế, được giới khoa học trong khu vực và thế giới quan tâm, tham khảo. Đây là nền tảng để Nhà trường tiếp tục đầu tư cho các nhóm nghiên cứu, đồng thời lan tỏa chất lượng nghiên cứu vào hoạt động đào tạo.

Đội ngũ giảng viên tiếp tục được củng cố

Ở nhóm tiêu chí Trải nghiệm học tập (Learning Experience) chiếm 15% tổng trọng số đánh giá, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ghi nhận sự cải thiện ở cả hai chỉ số thành phần. Trong đó, chỉ số Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ (Staff with PhD) tăng đáng kể từ 9,1 lên 14,8 điểm cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời, chỉ số Tỷ lệ giảng viên trên sinh viên (Faculty–Student Ratio) cũng tăng từ 12,1 lên 12,9 điểm.

Những chuyển biến tích cực này phản ánh định hướng đầu tư nhất quán và lâu dài của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong công tác phát triển đội ngũ giảng viên, đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học và chất lượng giảng dạy. Song song với việc chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, Nhà trường từng bước hoàn thiện quy mô và cơ cấu nhân sự, bảo đảm quy mô đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục đại học.

Quốc tế hóa có chuyển biến tích cực

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động quốc tế hóa giáo dục thể hiện qua mức tăng của nhiều chỉ số liên quan đến giao lưu và hợp tác quốc. Cụ thể, chỉ số Giảng viên quốc tế (International Faculty) tăng từ 2,0 lên 6,6 điểm, chỉ số Sinh viên trao đổi ra nước ngoài (Outbound Exchange Students) tăng hơn gấp đôi từ 1,5 lên 3,2 điểm và chỉ số Sinh viên quốc tế (International Students) cũng tăng từ 3,5 lên 4,0 điểm.

Sự gia tăng của các chỉ số cho thấy những nỗ lực của Nhà trường trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức và đối tác quốc tế, đồng thời thúc đẩy các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên và giao lưu học thuật. Thông qua việc tăng cường kết nối và hợp tác xuyên biên giới, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành từng bước xây dựng môi trường giáo dục đa văn hóa, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận những phương pháp giảng dạy tiên tiến, tham gia các chương trình trao đổi học thuật, liên kết đào tạo và thực tập quốc tế.

Đây không chỉ là cơ hội để người học nâng cao năng lực ngoại ngữ, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mà còn góp phần phát triển tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng và năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia. Qua đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục khẳng định định hướng hội nhập quốc tế trong chiến lược phát triển, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Kỳ xếp hạng năm 2027 của QS AUR ghi nhận mức độ cạnh tranh ngày càng cao giữa các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực, đặc biệt khi có thêm 198 trường đại học lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng. Theo thống kê, trong số các trường đã được xếp hạng từ năm trước, chỉ hơn 420 trường cải thiện vị trí trong khi hơn 930 trường ghi nhận sự thay đổi theo chiều hướng giảm. Tại Việt Nam, bảng xếp hạng năm nay có sự góp mặt của 33 cơ sở giáo dục đại học, trong đó 8 trường tăng hạng và 8 trường lần đầu được xếp hạng.

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Kim Hồng – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, Nhà trường cũng chịu tác động từ xu hướng cạnh tranh ngày càng cao trong bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2027. Do bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở so sánh tương đối giữa các cơ sở giáo dục đại học, sự thay đổi về thứ hạng không chỉ phụ thuộc vào kết quả cải thiện của từng trường mà còn chịu ảnh hưởng từ mức độ tiến bộ của các trường khác trong khu vực, cũng như sự tham gia của những cơ sở giáo dục mới có kết quả đánh giá cao.

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Kim Hồng nhấn mạnh, kết quả xếp hạng năm 2027 là cơ sở quan trọng để Nhà trường đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện các lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện và đầu tư trong thời gian tới. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xác định rõ bảng xếp hạng không chỉ là thước đo vị thế mà còn là công cụ đối sánh, đánh giá và hoàn thiện chất lượng giáo dục đại học. Trong thời gian tới, Nhà trường tập trung vào 3 định hướng trọng tâm gồm:

· Gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp: Mở rộng hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế, cập nhật chuẩn đầu ra sát với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và chủ động thiết lập kênh phản hồi định kỳ với mạng lưới nhà tuyển dụng.

· Đẩy mạnh công bố và chuyển giao khoa học: Duy trì chất lượng và tác động của các công trình nghiên cứu, đồng thời nâng năng suất công bố của đội ngũ giảng viên và khuyến khích các nghiên cứu ứng dụng giải quyết vấn đề kinh tế – xã hội.

· Quốc tế hóa chương trình đào tạo: Tăng cường các chương trình trao đổi giảng viên – sinh viên hai chiều, thu hút thêm chuyên gia và người học quốc tế, đồng thời đa dạng hóa đối tác nghiên cứu đa quốc gia.

Kết quả xếp hạng QS Asia University Rankings 2027 không chỉ phản ánh những nỗ lực của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học mà còn là cơ sở để Nhà trường tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển, kiên định định hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và thế giới.

NGA NGUYỄN