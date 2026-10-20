Trường ĐH Hoa Sen đưa Web of Science vào phục vụ nghiên cứu

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học Web of Science

Lễ ra mắt diễn ra cùng tọa đàm “Dữ liệu khoa học và nghiên cứu khoa học trong kỷ nguyên mới”, thu hút đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, đơn vị thông tin – thư viện. Chương trình do Trung tâm Thông tin – Thư viện nhà trường phối hợp Công ty Igroup (Asia Pacific) Limited thực hiện.

Web of Science cung cấp công cụ tra cứu công trình, phân tích xu hướng học thuật và tác động trích dẫn trên nhiều lĩnh vực. Thông qua mạng lưới trích dẫn, người dùng có thể lần theo mối liên hệ giữa các nghiên cứu, tìm hiểu quá trình phát triển của một chủ đề và nhận diện những vấn đề cần tiếp tục khảo sát.

Kết nối tri thức với thực tiễn

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen (HSU) cho biết việc đưa Web of Science vào sử dụng là bước đầu tư cho hạ tầng tri thức và năng lực nghiên cứu của đội ngũ học thuật. Nhà trường mong muốn giảng viên, người học tiếp cận có hệ thống hơn với tri thức khoa học quốc tế, từ đó hình thành câu hỏi và lựa chọn hướng nghiên cứu có cơ sở.

Nền tảng này cũng được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa các khoa, viện, nhóm nghiên cứu; nâng cao năng lực tìm kiếm, đánh giá, trích dẫn và sử dụng bằng chứng khoa học cho sinh viên, học viên.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

“Nghiên cứu và phát triển tri thức là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển. Tiếp cận sâu hơn với các hướng nghiên cứu quốc tế sẽ giúp đội ngũ học thuật phát hiện vấn đề mới, xác định rõ hơn những lĩnh vực có thể tạo giá trị đóng góp cho cộng đồng”, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt chia sẻ.

Hiệu trưởng HSU đề nghị các đơn vị phụ trách quản lý khoa học, thông tin – thư viện và công nghệ thông tin phối hợp hướng dẫn giảng viên, người học khai thác cơ sở dữ liệu. Hiệu quả sử dụng cần được thể hiện qua chất lượng công trình, chiều sâu hợp tác và giá trị nghiên cứu mang lại cho người học, cộng đồng, xã hội.

Nhấn mạnh định hướng kết nối tri thức với cộng đồng, học thuật với thực tiễn, lãnh đạo nhà trường cho rằng một đại học hội nhập cần đóng góp tri thức, góc nhìn và giải pháp hữu ích cho mạng lưới học thuật toàn cầu.

Khai thác dữ liệu, nâng chất lượng nghiên cứu

Tại chương trình, TS Ahmed Bourghida - Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích Khối Viện - Trường và Chính phủ (Đông Nam Á & Ấn Độ) - Clarivate Singapore, chia sẻ các thao tác tìm kiếm tài liệu, sắp xếp kết quả theo lượt trích dẫn, lọc tài liệu truy cập mở và phân tích thông tin theo quốc gia. Người dùng được khuyến nghị tạo tài khoản cá nhân để lưu kết quả tìm kiếm, thiết lập thông báo định kỳ và cập nhật công bố mới theo chủ đề quan tâm.

TS Ahmed Bourghida phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Đại diện Clarivate Singapore cũng giới thiệu công cụ Research Assistant ứng dụng AI mà người dùng tại trường được tiếp cận. Công cụ hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin ban đầu từ tài liệu khoa học, kèm nguồn tham khảo để tiếp tục tra cứu. Theo diễn giả, buổi hướng dẫn trực tuyến được bố trí vào chiều cùng ngày nhằm hỗ trợ người dùng làm quen với nền tảng.

Về định hướng phát triển, TS Ahmed Bourghida cho biết Clarivate đang hướng tới tích hợp thông tin về công bố, trích dẫn, tài trợ và hợp tác trên một nền tảng, đồng thời mở rộng khả năng phân tích tác động của nghiên cứu.

Ở góc độ quản trị đại học, TS Lê Văn Út – Phó Hiệu trưởng HSU, trình bày tham luận về vai trò của Web of Science nhấn mạnh phát triển và quản lý nghiên cứu là hai nhiệm vụ cần tiến hành đồng thời. Dữ liệu khoa học giúp các trường nhận diện thế mạnh, lựa chọn đối tác, định hướng đầu tư và đánh giá kết quả hoạt động.

TS Lê Văn Út, Phó Hiệu trưởng HSU, trình bày tham luận. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Một vấn đề được TS Lê Văn Út lưu ý là bảo đảm liêm chính nghiên cứu. Khi dành nguồn lực cho công bố khoa học, nhà trường cần theo dõi chất lượng công trình và các trường hợp bị rút bài để có căn cứ xem xét, quản lý phù hợp.

Các trao đổi tại tọa đàm tập trung vào vai trò của dữ liệu, tác động của công nghệ số đến phương pháp nghiên cứu và những năng lực cần thiết đối với đội ngũ học thuật trong bối cảnh chuyển đổi số.

CÔNG CHƯƠNG