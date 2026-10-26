Hiệp hội Đại học Mở Châu Á hướng đến nền giáo dục mở bền vững

Hiệp hội các trường Đại học Mở Châu Á (AAOU) vừa tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 39 diễn ra tại Manila (Philippines). Hội nghị quy tụ hơn trên 200 giảng viên, nhà nghiên cứu đến từ 42 trường thành viên (Việt Nam có hai đại diện là Trường ĐH Mở Hà Nội và Trường ĐH Mở TPHCM). Tại hội nghị, các thành viên đã bàn luận sâu về chủ đề “Ứng phó với những thách thức toàn cầu hướng tới một hệ thống học tập từ xa và trực tuyến bền vững và sẵn sàng cho tương lai”.

Hai trường đại học mở của Việt Nam tham gia tại hội nghị - Ảnh: MINH TIẾN

Hội nghị tập trung thảo luận 6 nội dung trọng tâm gồm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ học tập tiên tiến; Phát triển môi trường học tập linh hoạt; Thúc đẩy công bằng trong giáo dục, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục số; Nâng cao chất lượng hỗ trợ người học; Đảm bảo chất lượng giáo dục và Nâng cao năng lực thích ứng, hoàn thiện chính sách và đổi mới công tác quản trị tại các cơ sở giáo dục đại học.

Đại diện đại học mở của Việt Nam trình bày báo cáo tại phiên thảo luận nhóm của hội nghị - Ảnh: MINH TIẾN

Việc tham dự AAOU 2026 không những giúp cập nhật các thông tin kiến thức mới về đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến trên thế giới mà còn là cơ hội để hai trường đại học mở của Việt Nam tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục trong khu vực, cập nhật xu hướng phát triển giáo dục đại học, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy sự phát triển bền vững của giáo dục mở trong kỷ nguyên số.

Tại hội nghị, các chuyên gia trình bày các tham luận và phân tích các chủ đề như: nền giáo dục mở trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng tác động đến lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục từ xa nói riêng; làm thế nào để tạo được sự công bằng, khả năng tiếp cận và hội nhập số cho các nhóm yếu thế; các chiến lược hỗ trợ tâm lý và sức khỏe tâm thần cho sinh viên trong giáo dục từ xa; vấn đề đảm bảo chất lượng, đánh giá và cấp chứng chỉ cho người học.

Đại diện các trường đại học mở của Châu Á tham gia hội nghị - Ảnh: MINH TIẾN

Các thành viên đến từ hai trường đại học mở của Việt Nam cũng đã có đóng góp tích cực và hiệu quả tại hội nghị này thông qua các bài tham luận của các giảng viên và nhà nghiên cứu. Từ đó, Ban điều hành của Hiệp hội các trường Đại học Mở Châu Á đã tin tưởng giao cho Trường Đại học Mở TPHCM đăng cai Hội nghị thường niên lần thứ 40 sẽ diễn ra vào năm 2027.

THANH HÙNG