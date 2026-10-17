Dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh: Bảo đảm người học tiếp thu hiệu quả

Sáng 17-10, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức khai mạc Diễn đàn quốc gia về English-Medium Instruction (EMI) 2026, với sự tham dự của 120 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và đại diện tổ chức giáo dục quốc tế.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH (bìa trái), trao quà cám ơn các đại biểu, diễn giả tại sự kiện.

Diễn đàn kết nối góc nhìn chính sách, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn giảng dạy, hưởng ứng Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chuẩn bị đồng bộ điều kiện triển khai

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần xây dựng môi trường giáo dục mà tiếng Anh trở thành công cụ tiếp cận tri thức, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, phát biểu.

Theo Giám đốc UEH, EMI kết hợp phát triển năng lực ngôn ngữ với kiến thức chuyên môn, tư duy phản biện và năng lực hội nhập toàn cầu. Triển khai hiệu quả đòi hỏi giảng viên được chuẩn bị đầy đủ về chuyên môn, phương pháp giảng dạy, cùng chương trình phù hợp, cơ chế hỗ trợ người học và hệ thống bảo đảm chất lượng.

“Mục tiêu của chúng ta không chỉ là giảng dạy bằng tiếng Anh, mà quan trọng hơn là bảo đảm người học thực sự học tập hiệu quả thông qua tiếng Anh”, PGS-TS Bùi Quang Hùng nhấn mạnh.

Phát biểu định hướng, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT, cho rằng giáo dục đại học cần mở rộng học phần, chương trình bằng tiếng Anh; nâng cao năng lực nghiên cứu trong môi trường quốc tế; xây dựng môi trường học thuật thúc đẩy trao đổi tri thức và đổi mới sáng tạo.

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Đại diện Bộ GD-ĐT đặt ra ba nhóm vấn đề cần tập trung. Trước hết là đánh giá mức độ sẵn sàng của giảng viên, làm cơ sở xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, phù hợp từng lĩnh vực. Việc phát triển đội ngũ cần vượt khỏi bồi dưỡng ngoại ngữ đơn thuần, hướng tới giảng viên vừa vững chuyên môn, vừa sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giảng dạy.

Tiếp đó là hiện đại hóa chương trình, học liệu, đối sánh với chuẩn mực quốc tế nhưng phù hợp bối cảnh Việt Nam. Đồng thời, cần đề xuất chính sách, cơ chế tài chính và mô hình tổ chức khả thi, hỗ trợ các trường triển khai lâu dài.

Hỗ trợ giảng viên và sinh viên

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, bà Julie Dearden, Giám đốc Oxford EMI, Vương quốc Anh, cho rằng, EMI có thể đóng góp vào mục tiêu phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua đào tạo sinh viên vững chuyên ngành, có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Bà Julie Dearden, Giám đốc Oxford EMI, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Theo Giám đốc Oxford EMI, các trường triển khai EMI để tăng cường quốc tế hóa, phát triển chương trình liên kết, thu hút sinh viên và giảng viên quốc tế. Với giảng viên, động lực còn là kết nối cộng đồng học thuật, hợp tác nghiên cứu và công bố khoa học. Quá trình này cần đi cùng đổi mới phương pháp, tăng sự tham gia và thúc đẩy học tập chủ động của sinh viên.

Từ góc độ công nghệ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, giới thiệu khả năng hỗ trợ EMI thông qua học liệu số song ngữ Việt - Anh, dịch và hỗ trợ ngôn ngữ theo thời gian thực, đánh giá và phản hồi năng lực tiếng Anh. Cách tiếp cận được đề xuất là triển khai linh hoạt, có lộ trình, sử dụng công nghệ như cầu nối giúp giảng viên và sinh viên chuyển dần sang môi trường học thuật bằng tiếng Anh.

Theo đại diện UEH, hoạt động hợp tác với Oxford EMI được cụ thể hóa bằng các khóa bồi dưỡng năng lực giảng dạy. Nhà trường đã tổ chức 6 khóa đào tạo, với hơn 120 học viên được cấp chứng chỉ EMI. Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng cộng đồng thực hành để giảng viên chia sẻ phương pháp, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn trong lớp học.

Thông qua sự kiện lần này, UEH mong muốn thúc đẩy hình thành Mạng lưới Giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh tại Việt Nam, tạo nền tảng trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu và phát triển EMI bền vững.

CÔNG CHƯƠNG