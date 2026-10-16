7 trường đại học liên kết đổi mới đào tạo giáo viên

Sáng 16-10, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH-NV)- ĐHQG TPHCM, phối hợp cùng Hiệp hội các trường đại học giáo dục Đông Nam Á (AsTEN) và các trường đối tác tổ chức lễ ký kết hợp tác, ra mắt “AsTEN Viet Nam Initiative”. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra tọa đàm quốc tế về khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên trong kỷ nguyên số.

Trường ĐH KHXH-NV, Trường ĐH An Giang (ĐHQG TPHCM), Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên thực hiện nghi thức ký kết hợp tác. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Chia sẻ học liệu, mở rộng hợp tác khu vực

Xây dựng kho học liệu dùng chung, trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu là những hướng triển khai của “AsTEN Viet Nam Initiative”, sáng kiến kết nối 7 trường đại học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Bảy trường thành viên sáng lập gồm: Trường ĐH KHXH-NV và Trường ĐH An Giang (cùng thuộc ĐHQG TPHCM); Trường ĐH Sư phạm TPHCM; Trường ĐH Thủ Dầu Một; Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Đại diện 7 trường thực hiện nghi thức ký kết hợp tác tại sự kiện. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Do Trường ĐH KHXH-NV TPHCM khởi xướng và điều phối trong nước, sáng kiến hướng đến tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam, đồng thời mở rộng kết nối với mạng lưới AsTEN. Các trường tham gia trên tinh thần tự nguyện, không thu phí thành viên; việc tham gia được xác lập thông qua ký kết biên bản ghi nhớ.

Nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi giảng viên, người học và chuyên gia; phối hợp nghiên cứu, công bố khoa học, đào tạo liên trường; chia sẻ dữ liệu, tài nguyên học thuật và kinh nghiệm bảo đảm chất lượng. Sáng kiến cũng hướng đến ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy giáo dục hòa nhập và giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Một hoạt động dự kiến là xây dựng kho học liệu, tài nguyên dùng chung và danh sách giảng viên, chuyên gia có thể tham gia các chương trình liên trường. Kết quả triển khai sẽ được rà soát tại hội nghị thường niên, qua đó xác định 3-5 ưu tiên hợp tác cho năm tiếp theo.

TS Hoàng Mai Khanh (Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM) phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Chia sẻ tại chương trình, TS Hoàng Mai Khanh (Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM) cho biết, thông qua AsTEN, giảng viên và người học có cơ hội tham gia các hoạt động học thuật, giao lưu văn hóa và tìm hiểu môi trường giáo dục trong khu vực. Với học viên sau đại học, nội dung trao đổi đi sâu vào giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường.

PGS-TS John Carlo M. Ramos, Giám đốc điều hành AsTEN, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Phát biểu tại sự kiện, PGS John Carlo M. Ramos, Giám đốc điều hành AsTEN, giới thiệu các hướng hợp tác về nâng cao chất lượng giáo viên, mở rộng cơ hội trao đổi và phát triển tiêu chuẩn phù hợp với đặc thù đào tạo giáo viên. Mạng lưới cũng phối hợp với ASEAN xây dựng bộ công cụ về năng lực truyền thông và thông tin, hỗ trợ giáo viên đưa nội dung nhận diện tin giả, thông tin sai lệch vào giáo dục.

Giúp giáo viên hiểu và chủ động ứng dụng công nghệ

Tại tọa đàm, ThS Nguyễn Ngọc Đan, giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, trình bày nghiên cứu về ý định sử dụng trò chơi số trong dạy học môn Toán.

Theo thầy Đan, trò chơi số có tiềm năng hỗ trợ tiếp thu kiến thức, phát triển tư duy toán học và tăng hứng thú học tập. Tuy nhiên, giáo viên cần được bồi dưỡng để kết hợp hiểu biết về trò chơi với phương pháp sư phạm và nội dung môn học.

Hoạt động tập huấn cần giúp giáo viên hiểu các cơ chế như phản hồi tức thời, cốt truyện, tình huống giải quyết vấn đề có thể hỗ trợ việc học ra sao. Đồng thời, giáo viên cần được phân tích những trường hợp ứng dụng hiệu quả để nhận diện lợi ích, hình thành sự sẵn sàng sử dụng.

“Nếu giáo viên chưa hiểu và chưa sẵn sàng, việc ứng dụng công nghệ có thể chỉ dừng ở đáp ứng yêu cầu. Trò chơi số phải phục vụ mục tiêu kiến thức cụ thể; tạo không khí vui vẻ hay thu hút học sinh là chưa đủ” - ThS Nguyễn Ngọc Đan lưu ý.

Ở góc độ AI tạo sinh, TS Nguyễn Vũ Thành Tâm, giảng viên Khoa Giáo dục, Trường ĐH KHXH-NV TPHCM, đặt vấn đề về nguy cơ người học nhập nguyên câu hỏi vào công cụ AI để nhận đáp án, thay vì tự suy nghĩ.

Theo thầy Tâm, AI có thể hỗ trợ phản hồi và học tập, song cũng đặt ra lo ngại về độ chính xác của thông tin và sự lệ thuộc. Giáo viên cần tổ chức việc sử dụng AI gắn với mục tiêu tiếp thu kiến thức, duy trì quá trình tư duy của người học.

CÔNG CHƯƠNG