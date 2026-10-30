Trường ĐH Văn Lang hợp tác với Stanford Doerr nghiên cứu năng lượng sạch

Hợp tác với Trường Phát triển bền vững Doerr thuộc ĐH Stanford (Hoa Kỳ), Trường ĐH Văn Lang hướng tới đưa giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp năng lượng sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua mô hình Living Lab.

Trường ĐH Văn Lang và Trường Phát triển bền vững Doerr thuộc ĐH Stanford (Hoa Kỳ) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các giải pháp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trọng tâm hợp tác là phát triển mô hình Living Lab (phòng thí nghiệm sống) tại Trường ĐH Văn Lang, kết nối nhà khoa học, sinh viên, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá giải pháp trong điều kiện thực tế. Đồng bằng sông Cửu Long được xác định là địa bàn ưu tiên triển khai thí điểm.

Đại diện hai đơn vị trao văn bản ký kết hợp tác.

Theo định hướng hợp tác, các nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp với đối tác địa phương xác định nhu cầu năng lượng, lựa chọn hướng nghiên cứu và tổ chức thử nghiệm. Việc đánh giá giải pháp không chỉ dựa vào hiệu quả công nghệ mà còn xem xét chi phí, hạ tầng, khả năng vận hành và mức độ phù hợp với hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Cách tiếp cận này hướng tới những nhu cầu sử dụng năng lượng trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến và bảo quản nông sản. Các lĩnh vực, dự án thí điểm cụ thể sẽ được hai bên xác định trong giai đoạn triển khai, dựa trên nhu cầu địa phương và ưu tiên nghiên cứu chung.

Bên cạnh hoạt động thực địa, khuôn viên Trường ĐH Văn Lang cũng được định hướng trở thành không gian thử nghiệm các giải pháp về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu phát biểu.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho rằng những thách thức tại Đồng bằng sông Cửu Long đòi hỏi cả tri thức khoa học, sự am hiểu điều kiện địa phương và phối hợp giữa các bên. Nhà trường kỳ vọng kết hợp thế mạnh của hai đơn vị để phát triển những nghiên cứu chặt chẽ về khoa học, gắn với nhu cầu địa phương và có khả năng đóng góp giải pháp thực tiễn.

Theo PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, hợp tác cũng mở thêm cơ hội để giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu chung, tiếp cận chuyên môn quốc tế và đóng góp tri thức, góc nhìn của mình.

TS Jimmy Kuo-Wei Chen phát biểu.

TS Jimmy Kuo-Wei Chen, Giám đốc điều hành Sáng kiến StorageX, Viện Năng lượng Precourt, Stanford Doerr, cho biết mô hình Living Lab thúc đẩy sinh viên học tập qua trải nghiệm, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu ở cấp độ hệ thống. Các ý tưởng được kiểm chứng trong điều kiện thực tế để phát triển thành giải pháp có thể triển khai.

Trong lĩnh vực đào tạo, hai bên sẽ xem xét phát triển các khóa học gắn với Living Lab, chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu viên sau tiến sĩ, giảng viên và nhà nghiên cứu, cùng các hội thảo chung. Nội dung cụ thể sẽ được xây dựng theo ưu tiên và phạm vi thống nhất.

Thông qua việc xác định vấn đề, thu thập dữ liệu, thử nghiệm và đánh giá giải pháp, người học được kỳ vọng phát triển năng lực nghiên cứu, phối hợp liên ngành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

CÔNG CHƯƠNG