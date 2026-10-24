Từ 9 tháng học tiếng Việt đến bằng thạc sĩ xây dựng của sinh viên Campuchia

Sang Việt Nam khi chưa biết tiếng Việt, Nuth Sokrite, học viên người Campuchia, từng trải qua những năm đầu chật vật với ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành. Sau hành trình đại học rồi cao học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU), tân thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng mong muốn tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp để trở về đóng góp cho quê hương.

Niềm vui của tân thạc sĩ Nuth Sokrite trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, 23-10.

Trong đợt trao bằng tháng 10-2026 cho 2.740 tân khoa, gồm 37 thạc sĩ của TDTU, Nuth Sokrite hoàn thành chương trình thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng với đề án tốt nghiệp đạt 8,5 điểm. Theo thông tin nhà trường cung cấp, Nuth là học viên quốc tế duy nhất tốt nghiệp thạc sĩ đợt này. Đằng sau kết quả ấy là hành trình học tập bắt đầu bằng việc làm quen với một ngôn ngữ hoàn toàn mới.

Nhắc lại thời gian mới sang Việt Nam, Nuth nhớ nhất khó khăn về tiếng Việt. Trước khi bước vào chương trình đại học, anh có khoảng chín tháng học tiếng. Khoảng thời gian ấy giúp anh có sự chuẩn bị ban đầu, nhưng khi vào học chuyên ngành, rào cản ngôn ngữ vẫn hiện diện trong việc tiếp thu bài giảng.

Với một sinh viên quốc tế theo học Kỹ thuật xây dựng, hiểu lời giảng còn gắn với việc nắm bắt các khái niệm chuyên môn. Nuth cho biết năm thứ nhất và năm thứ hai là giai đoạn gặp nhiều khó khăn. Anh vừa học kiến thức, vừa làm quen với cách diễn đạt bằng tiếng Việt, đồng thời thích nghi với môi trường văn hóa mới.

Từ năm hai sang năm ba, khả năng nghe hiểu dần tốt hơn. Khi tiếp nhận bài giảng thuận lợi hơn, anh cũng cảm thấy việc học tiến triển và bản thân tự tin hơn. Những trở ngại ban đầu được tháo gỡ qua thời gian học tập, tiếp xúc và sử dụng tiếng Việt.

Cuộc sống ngoài giảng đường cũng có những điều phải làm quen. Khẩu vị, món ăn và sinh hoạt ở Việt Nam khác với những gì Nuth từng quen thuộc tại quê nhà. Anh kể phải mất khoảng hai năm mới thích nghi dần với chuyện ăn uống. Cùng với việc học, những thay đổi trong đời sống thường ngày là một phần trải nghiệm của quãng thời gian xa nhà.

Nhìn lại hành trình ấy, Nuth nhiều lần nhắc đến sự giúp đỡ của thầy cô. Khi chưa theo kịp việc học, anh được giảng viên hỗ trợ. Đến giai đoạn thực hiện đề án tốt nghiệp, sự hướng dẫn tiếp tục giúp anh giải quyết những vướng mắc để hoàn thành công việc.

Sau khoảng bốn năm hoàn thành chương trình đại học, Nuth quyết định tiếp tục học cao học tại TDTU. Lựa chọn ấy đến từ những trải nghiệm trực tiếp trong thời gian là sinh viên: điều kiện học tập, môi trường rèn luyện và đặc biệt là sự tận tình của giảng viên.

Từ một người còn bỡ ngỡ với tiếng Việt, Nuth đã có thể tiếp tục theo đuổi kiến thức ở bậc học cao hơn. Sự gắn bó với ngôi trường vì thế được bồi đắp qua cả quá trình học tập, trong đó có những lúc khó khăn và sự hỗ trợ anh nhận được từ thầy cô.

Tân thạc sĩ Nuth Sokrite chụp ảnh cùng gia đình tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong khuôn viên TDTU, ngày 23-10.

Tích lũy kinh nghiệm để trở về

Ở bậc thạc sĩ, Nuth thực hiện đề án “Ảnh hưởng của vết nứt đến ứng xử khung bê tông cốt thép - phân tích sử dụng OpenSees”. Anh lựa chọn hướng nghiên cứu này vì quan tâm đến ảnh hưởng của vết nứt đối với khả năng làm việc của kết cấu, một vấn đề gắn với công trình xây dựng.

Giải thích về đề tài, Nuth lấy ví dụ khung công trình chịu tác động của tải trọng, trong đó có gió hoặc động đất. Điều anh muốn tìm hiểu là kết cấu sẽ phản ứng ra sao, biến dạng như thế nào và khả năng chịu lực bị ảnh hưởng thế nào khi xuất hiện vết nứt. Việc phân tích bằng phần mềm là hướng tiếp cận anh sử dụng trong đề án.

Nuth xem quá trình thực hiện đề tài là cơ hội học thêm một công cụ phục vụ chuyên môn. Với anh, tiếp cận phần mềm, tìm hiểu cách tính toán và phân tích kết cấu còn là sự chuẩn bị cho công việc sau khi rời giảng đường.

Quá trình ấy có những khó khăn. Nuth cho biết sự hỗ trợ của thầy hướng dẫn giúp anh tháo gỡ vướng mắc trong lúc thực hiện, từng bước hoàn thành đề án. Kết quả 8,5 điểm ghi nhận phần việc nghiên cứu của học viên sau thời gian học tập và tìm hiểu vấn đề.

Khi được hỏi về chặng đường tiếp theo, Nuth đưa ra dự định khá cụ thể: tìm cơ hội làm việc tại Việt Nam khoảng hai đến ba năm để tích lũy kinh nghiệm, sau đó trở về Campuchia phát triển nghề nghiệp. Anh mong có điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế trước khi mang những trải nghiệm ấy về quê hương.

Nuth chia sẻ: “Qua quá trình học tập, tôi mong được làm việc cùng những kỹ sư có kinh nghiệm tại Việt Nam. Tôi cũng nghĩ đến khả năng tham gia các công việc xây dựng ở cả hai nước, qua đó duy trì những mối liên hệ chuyên môn được hình thành từ hành trình du học”.

CÔNG CHƯƠNG