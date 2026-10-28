Thúc đẩy hợp tác giáo dục, tăng cơ hội giao lưu sinh viên Việt - Hàn

Sáng kiến Thung lũng K-Việt Nam tại huyện Bonghwa (Hàn Quốc) hướng đến kết nối giáo dục, văn hóa, việc làm và nhà ở, mở thêm cơ hội cho gia đình Việt – Hàn, đặc biệt là trẻ em theo mẹ trở về Việt Nam sau biến động hôn nhân.

PGS-TS Trịnh Thùy Anh, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH trao hoa và thư cám ơn đến ông Park Si-heung, Phó Huyện trưởng huyện Bonghwa (Hàn Quốc).

Chiều 28-10, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) phối hợp với các đối tác Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn quốc tế về Thung lũng K-Việt Nam và hợp tác kinh tế Việt – Hàn. Chương trình có đại diện huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Viện Nghiên cứu Gyeongbuk, Quỹ Ahnsei cùng các chuyên gia, giảng viên, sinh viên tham dự.

PGS-TS Trịnh Thùy Anh, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Trịnh Thùy Anh, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, cho biết nhà trường mong muốn làm cầu nối nghiên cứu, đào tạo, trao đổi học thuật với đối tác Hàn Quốc, tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên tham gia các dự án quốc tế thiết thực.

Ông Park Si-heung, Phó Huyện trưởng huyện Bonghwa, cho biết địa phương triển khai sáng kiến K-Vietnam Valley từ năm 2018, dựa trên mối liên hệ lịch sử với hậu duệ vương triều Lý của Việt Nam. Di sản dòng họ Lý Hoa Sơn và di tích Trung Hiếu Đường là nền tảng phát triển giao lưu văn hóa, du lịch và hợp tác.

Ông Park Si-heung, Phó Huyện trưởng huyện Bonghwa (Hàn Quốc) phát biểu.

Theo thông tin tại diễn đàn, tổng quy mô các dự án thành phần khoảng 200 tỷ won, hướng đến phát triển không gian trải nghiệm lịch sử, văn hóa Việt – Hàn, giáo dục đa văn hóa và kết nối nghề nghiệp.

TS Kim Gyu Seop, Viện Nghiên cứu Gyeongbuk, cho rằng sáng kiến cần gắn với cơ hội ổn định cuộc sống cho các gia đình có nguyện vọng đến Bonghwa. Nghiên cứu triển khai từ năm 2025, có phỏng vấn phụ nữ trở về Việt Nam sau hôn nhân tại Cần Thơ và Hải Phòng.

Nhóm nghiên cứu đề xuất thí điểm từ năm 2027 chương trình thích nghi khoảng 4 tuần tại Hàn Quốc, kết hợp tiếng Hàn, kỹ năng số, AI và định hướng nghề nghiệp; hỗ trợ người mẹ tìm việc hoặc khởi nghiệp.

Các đề xuất còn bao gồm nhà ở, kết nối cộng đồng và hỗ trợ sau chương trình. Trẻ được khuyến khích học tiếng Hàn, tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, đồng thời duy trì tiếng Việt. Những định hướng này cần tiếp tục cụ thể hóa về nguồn lực, chính sách và cơ chế phối hợp.

Bà Song Haewon, Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi lợi nhuận KOCUN, nêu những khó khăn của trẻ về quan hệ gia đình, bản sắc, giấy tờ nhân thân, ngôn ngữ, giáo dục và kinh tế.

Bà Song Haewon phát biểu.

Một số em trở về Việt Nam từ nhỏ, không còn sử dụng tiếng Hàn, mất liên lạc với cha hoặc gia đình bên nội. Có trường hợp thiếu giấy tờ, hộ chiếu hết hạn, ảnh hưởng đến việc học. Người mẹ một mình nuôi con thường thiếu nguồn lực hỗ trợ trẻ.

KOCUN đang hỗ trợ giải quyết giấy tờ, tổ chức lớp tiếng Hàn, hỗ trợ học bổng, kết nối học tập và trải nghiệm văn hóa, giúp trẻ có thêm lựa chọn tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc.

TS Park Young June, Hiệu trưởng danh dự Trường Công nghệ và Thiết kế UEH, nhấn mạnh hợp tác cần đi cùng trách nhiệm sẻ chia khó khăn xã hội, với sự phối hợp của cơ quan nhà nước, đại học, doanh nghiệp và cộng đồng.

Sinh viên UEH tham gia đặt câu hỏi tại chương trình.

Trả lời sinh viên UEH về cơ hội giao lưu giữa sinh viên Việt-Hàn, đại diện huyện Bonghwa cho biết chưa có chương trình cụ thể, song đang xem xét hoạt động trải nghiệm ngắn hạn, giao lưu học thuật, văn hóa. Địa phương cũng mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam đang học tại Hàn Quốc đến tham quan, trải nghiệm.

CÔNG CHƯƠNG