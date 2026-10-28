Đường băng sân bay Phù Cát trước ngày khánh thành

Sau 435 ngày đêm thi công, dự án đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đi kèm tại Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai), tổng vốn đầu tư 3.245 tỷ đồng, đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác bay thương mại.

Trong hai ngày 27 và 28-10, ghi nhận của PV Báo SGGP tại công trường cho thấy hàng trăm công nhân cùng máy móc, phương tiện cơ giới hạng nặng khẩn trương hoàn tất các phần việc còn lại, sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 29-10.

Video cận cảnh đường băng sân bay Phù Cát sắp khai thác. Thực hiện: NGỌC OAI

Hạ tầng chính đường băng số 2 sân bay Phù Cát đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đại diện chủ đầu tư, trong 435 ngày thi công, đơn vị huy động tối đa nhân lực, tổ chức làm việc “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, có thời điểm thi công cả ngày lẫn đêm để bảo đảm tiến độ. Tại công trường, hơn 800 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm thiết bị, phương tiện cơ giới được duy trì thường xuyên, với 30 mũi thi công.

Các hạng mục thiết bị điện tử, đèn hiệu phục vụ hoạt động bay đã được lắp đặt hoàn thiện

Gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho lễ khánh thành

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết thi công đường băng bê tông là hạng mục quan trọng và nặng nhất. Việc đổ bê tông được thực hiện liên tục từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau trong 5 tháng, với khối lượng hơn 150.000m³.

Hạng mục đổ bê tông đường băng sân bay buộc phải thi công xuyên đêm để đảm bảo chất lượng (Ảnh tư liệu)

“Đến nay, đơn vị hiệu chuẩn đã tổ chức bay hiệu chuẩn thiết bị, bảo đảm các điều kiện để Cục Hàng không cấp phép khai thác bay thương mại từ ngày 29-10”, ông Tuấn thông tin.

Các nhà thầu huy động phương tiện vệ sinh đường băng, chuẩn bị cho lễ khánh thành



Công nhân đội mưa, phun nước vệ sinh đường băng trước ngày khánh thành

Sau khi nâng cấp, sân bay Phù Cát có thể khai thác các loại máy bay Code C như A320, A321 và tương đương. Khi có nhu cầu, sân bay có thể tiếp nhận máy bay Code E. Sau khi hoàn thành, đường băng số 2 sân bay Phù Cát sẽ đáp ứng việc đón các chuyến bay charter quốc tế, đưa du khách đến Gia Lai.

Công nhân gấp rút hoàn thành các phần việc cuối cùng

Lắp đặt hệ thống cống kỹ thuật bảo vệ cáp điện phục vụ hệ thống đèn hiệu sân bay

Dự án cũng là một phần hạ tầng phục vụ kế hoạch phát triển du lịch Gia Lai. Tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2030, đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 45.500 tỷ đồng, thời gian lưu trú bình quân từ 3 ngày trở lên.

Đường băng số 2 đã trải qua 2 lần bay hiệu chuẩn, bảo đảm điều kiện khai thác thương mại

Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030, Cảng hàng không Phù Cát được phát triển với công suất khoảng 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự kiến hơn 200 đại biểu dự lễ khánh thành Theo UBND tỉnh Gia Lai, lúc 15 giờ ngày 29-10, tại nhà ga T2, Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh tổ chức lễ khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay, kết hợp đón chuyến bay charter quốc tế từ Macau. Buổi lễ dự kiến có khoảng hơn 200 đại biểu, khách mời tham dự.

>>>Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường:

Công nhân đang chạy đua hoàn thành các phần việc cuối cùng

Công nhân cùng máy móc khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ khu vực đường băng

NGỌC OAI