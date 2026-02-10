Phú Quốc: Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng lậu hơn 5,5 tỷ đồng

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm mặt hàng từ thực phẩm chức năng đến mỹ phẩm không rõ nguồn gốc với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng lậu

Tối 10-2, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành 389 đặc khu Phú Quốc vừa phát hiện một vụ kinh doanh hàng lậu quy mô lớn tại khu vực Gành Dầu.

Cụ thể, tại hộ kinh doanh C.T.M. do bà N.T.P.T. làm chủ, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm mặt hàng từ thực phẩm chức năng đến mỹ phẩm.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng trị giá lô hàng vi phạm tính theo giá niêm yết lên tới 5 tỷ 585 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, vụ việc có quy mô đặc biệt nghiêm trọng, vượt thẩm quyền xử phạt của cấp cơ sở. Đặc khu cũng đã đề xuất UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh An Giang xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng nhập lậu. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng trên do không đảm bảo an toàn sử dụng.

Các mặt hàng không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần mua sắm tại địa chỉ uy tín và thông báo ngay cho đường dây nóng khi phát hiện hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc.

NAM KHÔI