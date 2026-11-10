Quảng Trị: Mưa lũ gây ách tắc tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay

Trưa 10-11, mưa lớn khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 15D, tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị), ngập sâu khoảng 1m, gây ách tắc giao thông. Hàng trăm xe tải chở hàng phải nằm chờ hai bên đường.

Video: Mưa lũ gây ách tắc tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay

Mưa lớn khiến khu vực cầu tràn La Lay (xã La Lay) và cầu tràn Đakrông tại Km0+307 trên quốc lộ 15D ngập sâu khoảng 1m, giao thông bị ách tắc.

Hàng trăm phương tiện, chủ yếu là xe tải chở hàng từ biên giới Lào vào nội địa Quảng Trị và ngược lại, phải dừng chờ gần khu vực ngập sâu.

Hàng loạt phương tiện nằm chờ gần đoạn ngập sâu trên quốc lộ 15D

Mưa lũ cũng khiến hàng chục tuyến đường ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị bị ngập sâu hoặc sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Trưa cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đang duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp.

Cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn ngập sâu trên quốc lộ 15D

* Tàu hàng chở 20 thuyền viên trôi dạt, mắc cạn tại TP Huế

Tàu hàng VTA NEPTUNE với 20 thuyền viên bị sóng lớn đánh trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển TP Huế. Việc triển khai phương án đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn gặp khó khăn do thời tiết xấu.

Trưa 10-11, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết đã tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị liên quan, hướng dẫn chủ tàu và thuyền trưởng triển khai công tác cứu hộ tàu hàng VTA NEPTUNE.

Tàu hàng VTA NEPTUNE trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển TP Huế

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 9-11, tàu VTA NEPTUNE của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA bị sóng lớn đánh trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển TP Huế, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam.

Tàu dài 150,52m, rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng, có 20 thuyền viên cùng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Do gió to, sóng lớn, việc tiếp cận và triển khai phương án đưa tàu VTA NEPTUNE ra khỏi vị trí mắc cạn hiện chưa bảo đảm an toàn.

VĂN THẮNG - HOÀI NAM