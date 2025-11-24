Dự thảo Luật An ninh mạng 2025: Bước tiến bảo vệ an ninh dữ liệu

Quang cảnh tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) khẳng định, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh cuộc tọa đàm

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi cho biết, dự thảo Luật An ninh mạng 2025 xác định các chính sách trọng tâm của Nhà nước về đảm bảo an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Thứ nhất, ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội, KH-CN và đối ngoại. Thứ hai, xây dựng không gian mạng an toàn, không gây phương hại tới an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Thứ ba, tập trung nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển công nghệ an ninh mạng. Thứ tư, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xử lý nguy cơ, phối hợp với cơ quan chức năng. Thứ năm, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh mạng của Việt Nam. Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ an ninh mạng.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi phát biểu tại tọa đàm

Theo ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế NCA: Khi dữ liệu bị chiếm đoạt, rò rỉ hoặc bị sử dụng trái phép, thiệt hại không chỉ là kinh tế, mà còn có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, chủ quyền số và lòng tin xã hội. Việc đưa yêu cầu về an ninh dữ liệu vào luật mới đã xác định dữ liệu phải được bảo vệ như tài nguyên quốc gia, các rủi ro liên quan dữ liệu phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

“Đây là một bước đi chiến lược, kịp thời và vô cùng cần thiết; không chỉ lấp đầy khoảng trống pháp lý, mà còn thể hiện tầm nhìn của Việt Nam trong việc chủ động kiến tạo một không gian mạng an toàn, minh bạch, coi việc bảo vệ dữ liệu là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”, ông Vũ Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Ông Vũ Ngọc Sơn phát biểu tại tọa đàm

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, một trong những điểm mới của dự thảo Luật An ninh mạng 2025 là đã nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm đặc biệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh mạng. Theo quy định, người đứng đầu không chỉ chịu trách nhiệm triển khai hoạt động bảo vệ trong phạm vi quản lý, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kỹ năng liên quan đến an ninh mạng. Quy định này phản ánh đúng thực tiễn: an ninh mạng chỉ thực sự hiệu quả khi được đặt ở vị trí ưu tiên trong quản trị và ra quyết định.

Ông Lê Công Trung, Trưởng bộ phận Kinh doanh an ninh mạng MobiFone phát biểu tại tọa đàm

Tham luận tại tọa đàm, ông Lê Công Trung, Trưởng bộ phận Kinh doanh an ninh mạng (Tổng công ty Viễn thông MobiFone) nhận định, đầu tư cho con người là chìa khóa giữ hạ tầng. Dù công nghệ có hiện đại đến đâu, yếu tố con người vẫn mang tính quyết định. Đội ngũ vận hành hạ tầng phải am hiểu sâu về mạng lõi, thiết bị, giao thức; có khả năng phân tích sự cố nhanh, xử lý tình huống khẩn cấp; duy trì kỷ luật vận hành, bảo mật thông tin tuyệt đối…

TRẦN BÌNH