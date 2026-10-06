Số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao ở đồng bằng sông Cửu Long

Tại các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp; không chỉ số ca mắc bệnh tăng mà còn ghi nhận trường hợp tử vong

Cán bộ y tế thả cá bảy màu diệt lăng quăng trong dụng cụ chứa nước của người dân khu vực vùng nông thôn tỉnh Cà Mau. ẢNH: MINH KHANG

Ngày 6-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang cho biết, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Qua thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh An Giang ghi nhận hơn 6.380 ca mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue, tăng gấp 2,1 lần so cùng kỳ năm 2025 và ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao gồm: đặc khu Phú Quốc, xã An Cư, xã Cù Lao Giêng, phường Long Xuyên, phường Chi Lăng, phường Châu Đốc…

Tương tự, tại TP Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn ghi nhận hơn 5040 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Còn tại tỉnh Cà Mau, trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận hơn 2.290 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Trước tình hình trên, ngành y tế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động giám sát, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Tiến hành hành rà soát, đánh giá khả năng tiếp nhận, điều trị khi số ca bệnh tăng, phương án phòng, chống quá tải; bảo đảm thuốc phục vụ phòng, chống dịch và điều trị.

Đồng thời, khuyến cáo người dân dành khoảng 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, phát hiện và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà; đậy kín các vật dụng chứa nước, thay nước và vệ sinh thường xuyên, chủ động phòng muỗi đốt bằng cách ngủ màn. Người dân cần tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

Khi có biểu hiện sốt, đặc biệt là sốt cao đột ngột kèm theo các triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và hướng dẫn theo dõi. Không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt không tự dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

TẤN THÁI-TUẤN QUANG