ĐBSCL: Số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng mạnh, ghi nhận 1 ca tử vong

Tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt đã có trường hợp tử vong.

Ngày 26-3, bác sĩ Bùi Kim Đắng, Trưởng Khoa nhiễm Bệnh viện sản nhi Cà Mau cho biết, thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh là trẻ em bị mắc tay chân miệng điều trị nội trú, số ca mắc liên tục tăng rất đáng lo ngại.

Bác sĩ Bùi Kim Đắng thăm khám trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú tại Khoa nhiễm Bệnh viện sản nhi Cà Mau.

Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện sản nhi Cà Mau tiếp nhận điều trị nội trú 166 ca mắc tay chân miệng (tăng hơn 170% so với cùng kỳ), trong số này có 2 ca bệnh nặng phải chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Còn ngoại trú ghi nhận 152 ca, tăng 406% so với cùng kỳ.

Cùng với bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL. Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng cũng có xu hướng tăng cao. Đối với sốt xuất huyết, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.553 ca mắc, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2025; bệnh tay chân miệng, ghi nhận 659 ca mắc, tăng khoảng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Tương tự, tại TP Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến ngày 25-3, ghi nhận có 1.697 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh tay chân miệng ghi nhận 942 ca mắc, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Hiện đã có 103/103 phường/xã trên địa bàn TP Cần Thơ ghi nhận trường hợp mắc hai bệnh trên. Đáng chú ý, đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mắc bệnh tay chân miệng tại phường Tân Lộc (ca bệnh khởi phát ngày 17-3, tử vong vào ngày 22-3).

Bác sĩ thăm khám trẻ bị mắc bệnh sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Tại Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.612 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 155,9% so với cùng kỳ năm 2025. Bác sĩ Lê Huyền Phổ, Giám đốc Trạm Y tế xã Mỹ Thọ (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, qua khảo sát, hiện đang vào mùa nắng nên chỉ số lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước ở mức thấp. Tuy nhiên, nguy cơ sốt xuất huyết Dengue vẫn còn hiện hữu do một số hộ dân vắng nhà nên việc phun hóa chất diệt muỗi thực hiện chưa đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, trong cộng đồng vẫn có người mang mầm bệnh nhưng chưa xuất hiện triệu chứng, khiến nguy cơ lây lan tiếp tục tiềm ẩn.

Trước tình hình trên, ngành y tế các địa phương vùng ĐBSCL cho biết, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tập trung tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng; xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan diện rộng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh cá nhân. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trường học trong kiểm soát dịch bệnh, nhất là tay chân miệng; chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, hóa chất để sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát.

TẤN THÁI-NGỌC PHÚC-TÍN HUY-TUẤN QUANG