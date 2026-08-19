Suất chiếu đặc biệt phim "Thanh âm vượt đại dương" tại TPHCM

Chiều 19-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc Khối thi đua 4 xem phim Thanh âm vượt đại dương tại cụm rạp Cinestar Quốc Thanh (số 271, đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Đây là hoạt động nhằm triển khai Kế hoạch số 32-KH/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về tổ chức các hoạt động năm 2026 của Khối thi đua 4 nhằm góp phần triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nội dung nhân văn, phù hợp với định hướng tuyên truyền của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đông đảo cán bộ, công chức, người lao động Khối thi đua 4 xem phim Thanh âm vượt đại dương. Ảnh: VĂN TUẤN

Buổi xem phim có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, công chức, người lao động trong khối. NSND Minh Đức - một trong những diễn viên trong phim cũng có mặt tại buổi chiếu đặc biệt.

Thanh âm vượt đại dương tái hiện những đau thương, ám ảnh nhưng cũng đầy khí phách của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo trong giai đoạn 1945 - 1954. Bộ phim khắc họa chân thực cuộc đấu tranh kiên cường của những người tù chính trị trước sự tra tấn khốc liệt của thực dân, đồng thời tôn vinh ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do của các thế hệ cha anh.

Với sự đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình ảnh, tác phẩm không chỉ mang giá trị lịch sử, giáo dục sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ phim mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim của đạo diễn Đào Duy Phúc, Nguyễn Mạnh Hà có sự tham gia của dàn diễn viên: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Đặng Tất Bình, Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Vĩnh Xương, Lê Như Nguyên Thành, Maurise Nash, Martin Kruger, Charlie Win...

Đây cũng là phim do Nhà nước đặt hàng đầu tiên được công chiếu rộng rãi tại các hệ thống rạp trên toàn quốc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 189/2026/NĐ-CP “Quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị” có hiệu lực từ ngày 15-7-2026.

Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, phim đạt tổng doanh thu gần 7,3 tỷ đồng, một con số đáng khích lệ với các tác phẩm điện ảnh được thực hiện bằng ngân sách Nhà nước.

VĂN TUẤN