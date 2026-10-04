Văn hóa

"Em vẽ ước mơ của em" mở sân chơi hội họa cho thiếu nhi

SGGPO

Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18 năm 2026 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Cathay Life Việt Nam phối hợp tổ chức, tiếp tục mở ra sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1-10 đến 30-10-2026, với tổng giá trị giải thưởng cá nhân và tập thể 560 triệu đồng.

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Các hoạt động khởi động cuộc thi tổ chức tại trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội vào ngày 3-10 và Trường Tiểu học Chu Văn An, Hải Phòng ngày 4-10. Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Với chủ đề về những ước mơ trong sáng, cuộc thi khuyến khích học sinh tự do thể hiện trí tưởng tượng, suy nghĩ và góc nhìn về cuộc sống thông qua màu sắc và nét vẽ. Mỗi tác phẩm được kỳ vọng trở thành một câu chuyện riêng, gửi gắm những mong muốn của các em về bản thân, gia đình, cộng đồng và tương lai.

Theo Ban tổ chức, năm 2026, cuộc thi tiếp tục triển khai trên toàn quốc, hướng đến đông đảo học sinh tiểu học. Sau các hoạt động khởi đầu tại Hà Nội và Hải Phòng, học sinh tại các khu vực sẽ thực hiện tác phẩm theo chủ đề và thể lệ, gửi tranh về Ban tổ chức để tuyển chọn, chấm giải. Kết quả dự kiến được trao vào cuối tháng 11-2026.

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Các hoạt động khởi động cuộc thi tổ chức tại trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội vào ngày 3-10 và Trường Tiểu học Chu Văn An, Hải Phòng ngày 4-10. Ảnh: BAN TỔ CHỨC

Cuộc thi không đặt giới hạn cho trí tưởng tượng của trẻ. Từ mong ước trở thành bác sĩ, giáo viên, phi công đến những ước vọng giản dị như gia đình luôn hạnh phúc, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, các em có thể dùng hội họa để kể câu chuyện của riêng mình. Qua đó, hoạt động góp phần khuyến khích sự tự tin, khả năng sáng tạo và tinh thần chia sẻ ở học sinh.

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THIÊN BÌNH

Từ khóa

Tiểu học Kim Liên Tiểu học Chu Văn An Nét vẽ Học sinh tiểu học hội họa

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