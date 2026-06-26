UAE cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mở rộng chương trình cấp thị thực tại cửa khẩu để công dân của 6 quốc gia (Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Kenya và Nam Phi) có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Ảnh minh họa: ARABIAN BUSINESS

Người mang hộ chiếu phổ thông, có thị thực hoặc giấy phép cư trú hợp lệ do Mỹ, một nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand hoặc Canada cấp sẽ đủ điều kiện nhận thị thực 14 ngày hoặc 60 ngày ngay khi nhập cảnh.

Theo TTXVN, thị thực 14 ngày có lệ phí 100 dirham (27,23 USD), còn thị thực 60 ngày là 250 dirham (68,07 USD). Thị thực 14 ngày được gia hạn một lần khi đang ở UAE, trong khi thị thực 60 ngày chỉ cấp cho một lần lưu trú và không được gia hạn.

Những trường hợp ở lại quá thời hạn sẽ bị phạt 50 Dirham (13,61 USD) mỗi ngày. Theo Đại sứ quán UAE tại Việt Nam, kể từ ngày 25-6, UAE cấp thị thực tại cửa khẩu (visa on arrival) cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông và các thành viên gia đình đi cùng, có đủ điều kiện trên.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết, quyết định này thể hiện cam kết tăng cường quan hệ với các nước thân thiện, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tin liên quan UAE, Qatar sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm ổn định năng lượng tại Việt Nam

LÊ VIỆT