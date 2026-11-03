Đà Nẵng thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác công nghệ mới tại Sydney

Ngày 3-11, tại Sydney (Australia), đoàn công tác TP Đà Nẵng do Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng dẫn đầu đã trao đổi với lãnh đạo sân bay quốc tế Western Sydney về khả năng mở đường bay thẳng từ Đà Nẵng. Đoàn cũng làm việc với các nhà khoa học về ứng dụng Wi-Fi tầm xa và máy bay không người lái trong quản lý rừng, cứu hộ và quản lý hạ tầng đô thị.

Nghiên cứu nhu cầu đi lại hai chiều

Tại sân bay quốc tế Western Sydney, bang New South Wales, đoàn công tác Đà Nẵng đề nghị hai bên phối hợp với các hãng hàng không khảo sát nhu cầu đi lại giữa hai điểm đến. Lượng khách hai chiều, biến động theo mùa, khả năng bố trí máy bay và hiệu quả thương mại là căn cứ để lựa chọn tần suất bay phù hợp. Phía Đà Nẵng cũng đề nghị hai bên phối hợp quảng bá điểm đến, xúc tiến đường bay.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo sân bay quốc tế Western Sydney

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đón 376.981 lượt khách Australia, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm trước. Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đường bay thẳng sẽ tạo thuận lợi cho du khách Australia đến miền Trung Việt Nam nghỉ dưỡng biển, chơi golf, trải nghiệm du lịch sinh thái và khám phá di sản. Việc phát triển Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và Khu thương mại tự do Đà Nẵng cũng làm tăng nhu cầu đi lại của doanh nhân, chuyên gia. Hai bên còn có cơ hội mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng cùng đoàn công tác thăm nhà ga sân bay quốc tế Western Sydney

Sân bay quốc tế Western Sydney bắt đầu khai thác các chuyến bay chở khách từ ngày 25-10-2026, có công suất thiết kế giai đoạn đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm và có thể hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Theo quy hoạch được phê duyệt tháng 2-2026, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là sân bay cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có thể tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350. Công suất quy hoạch đến năm 2030 khoảng 20 triệu hành khách/năm. Nhà ga quốc tế T2 được Skytrax xếp hạng 5 sao trong 3 năm liên tiếp, từ 2024 đến 2026. Năm 2026, sân bay Đà Nẵng đứng thứ 75 trong danh sách 100 sân bay tốt nhất thế giới của Skytrax.

Tìm hiểu khả năng thử nghiệm Wi-Fi tầm xa tại Sơn Trà

Tại Đại học Sydney, GS Yonghui Li, Giám đốc Phòng thí nghiệm Kỹ thuật vô tuyến, cùng các cộng sự giới thiệu kết quả nghiên cứu về Wi-Fi tầm xa, cảm biến sử dụng tín hiệu Wi-Fi và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo nhóm nghiên cứu, giải pháp Wi-Fi tầm xa có thể phủ sóng trong phạm vi hàng trăm mét. Thiết bị có thể lắp trên xe chữa cháy, xe cứu thương hoặc phương tiện cứu hộ để tạo vùng phủ sóng ngay tại hiện trường.

Đoàn công tác Đà Nẵng quan tâm đến khả năng thử nghiệm công nghệ này tại bán đảo Sơn Trà và các xã miền núi phía tây thành phố, nơi địa hình chia cắt, nhiều khu vực sóng yếu. Nếu triển khai, mạng Wi-Fi có thể hỗ trợ quản lý rừng, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai và phục vụ du lịch. Đồng chí Ngô Xuân Thắng đề nghị các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng lựa chọn ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Đề xuất hợp tác nghiên cứu máy bay không người lái tại Đà Nẵng

Cùng ngày, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), làm việc với Trung tâm Nghiên cứu hệ thống máy bay không người lái tiên tiến (ADSRC) thuộc Đại học Macquarie về hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ máy bay không người lái (UAV).

Ông Vũ Quang Hùng tặng quà lưu niệm đến GS Richard Han, Giám đốc ADSRC, Đại học Macquarie

GS Richard Han và các cộng sự giới thiệu công nghệ cho phép nhiều UAV phối hợp nâng, vận chuyển hàng hóa hoặc chuyển hàng cho nhau khi đang bay. Riêng dự án thay pin tự động trên không nhằm kéo dài thời gian hoạt động của UAV được Chương trình Australia’s Economic Accelerator tài trợ 2,24 triệu AUD. Trung tâm cũng giới thiệu ứng dụng AI giúp UAV chọn điểm hạ cánh an toàn và hệ thống LiDAR có thể phát hiện, theo dõi nhiều thiết bị bay cùng lúc.

DSEZA đề xuất nghiên cứu sử dụng UAV gắn nhiều cảm biến để giám sát rừng, biển, sông ngòi, phát hiện sớm cháy rừng, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và quản lý hạ tầng đô thị. Các hướng ứng dụng khác gồm vận chuyển hàng hóa ở độ cao thấp và trình diễn UAV phục vụ du lịch, sự kiện.

DSEZA đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển, trung tâm thử nghiệm tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng để phát triển phần mềm và thương mại hóa công nghệ UAV. Đại học Macquarie bày tỏ mong muốn xúc tiến thành lập một trung tâm nghiên cứu chung tại Đà Nẵng.

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VŨ QUANG (từ Sydney, Australia)