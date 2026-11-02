Đà Nẵng mở rộng hợp tác công nghệ cao và thu hút đầu tư tại Sydney

Ngày 2-11, đoàn công tác TP Đà Nẵng do đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, đã có chuỗi hoạt động xúc tiến, kết nối liên tục tại Sydney (Australia).

Chương trình làm việc tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư gắn với các động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng.

Kết nối đào tạo nhân lực công nghệ cao

Trong sáng 2-11, đoàn công tác đã làm việc với Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Hai bên đã trao đổi về cơ chế đào tạo kỹ sư, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và mô hình hợp tác ba bên giữa nhà trường - chính quyền - doanh nghiệp.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng và Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Sydney (UTS). Ảnh: VŨ QUANG

Trước đó, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) và UTS đã ký biên bản làm việc từ tháng 5-2026.

Cuộc gặp lần này là bước tiếp nối quan trọng để hai bên tìm hiểu các nhiệm vụ R&D cụ thể, kết nối chuyên gia và phục vụ nhu cầu phát triển thực tế.

Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Sydney (UTS) phát biểu tại Tọa đàm “Đà Nẵng – Australia: Thúc đẩy hợp tác quốc tế”. Ảnh: VŨ QUANG

Cũng tại UTS, đoàn đã tham dự Tọa đàm “Da Nang – Australia Nexus: Advancing International Partnerships”. Sự kiện có sự góp mặt của khoảng 50 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh cùng các chính sách ưu đãi chiến lược của Đà Nẵng. Lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn mạnh các động lực tăng trưởng mới vừa được phê duyệt như Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Khu công nghệ cao và các khu công nghệ số tập trung.

Đoàn lãnh đạo Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Đại học Công nghệ Sydney. Ảnh: VŨ QUANG

Đại diện các nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp Australia đã thảo luận sôi nổi về việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp AI trong quản lý đô thị, cứu hộ cứu nạn và nông nghiệp; xây dựng nền tảng AI phân tích dữ liệu lớn gắn với bảo mật thông tin; các giải pháp tài chính công nghệ (fintech).

Trực tiếp trao đổi với các đối tác, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết thành phố đang nghiên cứu đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp. TP Đà Nẵng sẵn sàng tiếp nhận các đề xuất hợp tác kỹ thuật, thử nghiệm công nghệ trên tinh thần tuân thủ quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Ngô Xuân Thắng đề nghị các đối tác Australia nhanh chóng kết nối trực tiếp theo từng nhóm dự án cụ thể, triển khai ngay các công việc thực tế mà không nhất thiết phải chờ đợi hoàn tất các thỏa thuận khung tổng thể.

Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Đồng chí Ngô Xuân Thắng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của cơ quan đại diện ngoại giao, nhấn mạnh sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng có không gian phát triển mới và cần đẩy mạnh đối ngoại kinh tế có trọng tâm, tiếp cận đúng đối tác để mang lại hiệu quả thực chất.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và ngoại giao kinh tế

Chiều 2-11, đoàn công tác đã làm việc với Cơ quan Đầu tư bang New South Wales (Investment NSW). Bà Rebecca McPhee, Phó Tổng Thư ký phụ trách Investment NSW, khẳng định bang coi Việt Nam là thị trường ưu tiên trong Chiến lược Thương mại và Đầu tư đến năm 2035, qua đó tạo dư địa thuận lợi để mở rộng hợp tác với Đà Nẵng.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng đề xuất 5 nhóm hợp tác trọng tâm với bang New South Wales bao gồm: xúc tiến đầu tư - thương mại công nghệ cao; giáo dục và đào tạo tiếng Anh; khoa học công nghệ và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường - ứng phó biến đổi khí hậu; du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng thời, đề nghị Investment NSW hỗ trợ kết nối, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác chính thức giữa TP Đà Nẵng và TP Sydney.

Tại cuộc họp, các cơ quan chuyên môn của Đà Nẵng đã đặt hàng các bài toán quản lý thực tiễn như: quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, chống ngập lụt đô thị, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng GIS/AI trong quản lý đất đai và quan trắc môi trường biển.

Hai doanh nghiệp công nghệ Australia là EzyRemit và HeyLink.me cũng trình bày giải pháp thanh toán xuyên biên giới và hỗ trợ hiện diện số, bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng.

Gợi mở từ mô hình R&D và đổi mới sáng tạo tại Sydney Khảo sát thực tế tại Sydney, đoàn đại biểu TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều kinh nghiệm quản trị hạ tầng số và phát triển công nghệ có giá trị tham khảo cao. Điểm nhấn đầu tiên là mô hình UTS Rapido — đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) ứng dụng trực thuộc Đại học Công nghệ Sydney. Đơn vị này vận hành theo cơ chế thương mại hóa công nghệ, kết nối các nhà khoa học, đội ngũ kỹ sư liên ngành với nhu cầu đặt hàng trực tiếp từ doanh nghiệp. Thay vì chỉ dừng lại ở các bài báo học thuật, quy trình R&D tại đây gắn chặt với thời hạn, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm chứng nguyên mẫu thực tế. Nhiều dự án nổi bật đã được triển khai hiệu quả như: ứng dụng học máy kết hợp ảnh vệ tinh và thiết bị bay không người lái (UAV) để theo dõi sinh trưởng cây nho; sản xuất thử nghiệm 250 robot siêu nhỏ chui trong ống quan trắc dưới lòng đất để ghi nhận hình ảnh rễ cây; hay hệ thống cảm biến đo áp lực trang phục phục vụ sản xuất công nghiệp. Đây là gợi mở quan trọng cho Đà Nẵng trong việc kết nối đại học với doanh nghiệp để phát triển các dịch vụ tự động hóa, nghiên cứu ứng dụng và quản lý hạ tầng số tại Khu công nghệ cao cũng như Khu thương mại tự do. Bên cạnh đó, bang New South Wales cũng chia sẻ Chiến lược Đổi mới sáng tạo đến năm 2035 (Innovation Blueprint 2035). Bang này triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt tay với viện, trường để thử nghiệm sản phẩm khả thi. Mô hình không gian đổi mới sáng tạo Tech Central cùng cơ chế kết nối nhà nghiên cứu với doanh nghiệp trong ngành bán dẫn tại Sydney là tài liệu tham khảo giàu giá trị. Từ đó, Đà Nẵng có thể nghiên cứu, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút chuyên gia quốc tế và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới.

VŨ QUANG (từ Sydney, Australia)