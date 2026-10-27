TPHCM: Tuyên dương 594 doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách thuế

Ngày 27-10, Thuế TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Theo đó, có 594 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TPHCM nhận được giấy khen của Thuế TPHCM.

Bên cạnh đó, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cũng tặng giấy khen cho 100 doanh nghiệp.

Phó Trưởng Thuế TPHCM Nguyễn Tiến Dũng trao giấy khen đến các doanh nghiệp

Tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TPHCM, nhận định năm 2025 là năm đặc biệt, nhiều thách thức về kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Trong nước, Quốc hội và Chính phủ liên tục ban hành các chính sách tài chính để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó chính sách thuế chiếm phần lớn: gia hạn nộp thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất và giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.CHÂU

Ông Đoàn Minh Dũng khẳng định: "Cơ quan thuế hiểu sâu sắc rằng sự lớn mạnh của doanh nghiệp cũng chính là sự thịnh vượng của thành phố, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sự phát triển của doanh nghiệp là nền tảng của công tác quản lý tài chính".

Theo Trưởng Thuế TPHCM, các doanh nghiệp được vinh danh là những hạt nhân điển hình tạo sức lan tỏa về tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của thành phố và đất nước.

Thuế TPHCM sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số toàn diện, đơn giản hóa quy trình và hỗ trợ doanh nghiệp thụ hưởng kịp thời các ưu đãi thuế.

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh, nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức thuế cùng tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2025, thu ngân sách của thành phố đạt kết quả vượt bậc. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 620.000 tỷ đồng, vượt 23,5% dự toán Chính phủ, vượt 18,2% dự toán HĐND Thành phố giao và tăng 21,4% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm 2026, số thu đạt 538.079 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán Chính phủ, tăng 20% so với cùng kỳ. Riêng thu từ các khu vực kinh tế khoảng 305.000 tỷ đồng, đạt 95% dự toán.

KHÁNH CHÂU