278 doanh nghiệp TPHCM nộp thừa thuế hơn 10 năm

Doanh nghiệp nộp thừa nhiều nhất là gần 59 triệu đồng, số tiền nộp thừa chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Sau 15 ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không phản hồi, cơ quan thuế sẽ tất toán theo quy định.

Thuế cơ sở 11 TPHCM hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: MAI HOA

Thuế cơ sở 11 TPHCM vừa thông báo về khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm, tính đến tháng 8-2026 với danh sách chi tiết 278 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận 11 trước đây.

Tổng số tiền nộp thừa gần 1,5 tỷ đồng, trong đó hơn 636 triệu đồng là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, hơn 432 triệu đồng là thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, trong 278 doanh nghiệp này, nhiều doanh nghiệp nộp thừa các khoản tổng cộng trên dưới 50 triệu đồng. Chẳng hạn, Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Huỳnh Cẩm Phát nộp thừa gần 59 triệu đồng, trong đó chủ yếu là tiền thuế GTGT gần 52 triệu đồng, cùng với tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền phạt vi phạm hành chính, thuế môn bài.

Công ty TNHH thương mại Tân Vạn Toàn nộp thừa số tiền gần 52 triệu đồng, trong đó chủ yếu là thuế giá trị gia tăng. Công ty TNHH một thành viên Đỗ Gia Phát nộp thừa hơn 47,3 triệu đồng. Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo mỹ thuật ứng dụng Tơ Vàng nộp thừa hơn 47 triệu đồng, trong đó chủ yếu là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp…

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo gửi người nộp thuế, cơ quan thuế không nhận được phản hồi của người nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo về việc tất toán khoản nộp thừa theo quy định.

Theo quy định hiện hành, các khoản nộp thừa sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả lại cho người nộp thuế. Tuy nhiên, quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ nộp thuế và không đề nghị hoàn thuế, thì người nộp thuế sẽ không được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa.

MAI HOA