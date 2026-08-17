Xã hội

TPHCM vượt tiến độ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Việc hoàn thành 100% công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để TPHCM đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515 TPHCM) thông tin, tính đến nay, các lực lượng đã hoàn thành công tác lấy 9.854 mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, trong đó 7.104 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Trước đó, mục tiêu đặt ra là đến tháng 9-2026 sẽ kết thúc việc lấy mẫu.

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Công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

Bên cạnh việc lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ, Công an TPHCM đã thu nhận 1.843 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong đợt 1; hơn 2.000 thân nhân đã đăng ký để tiếp tục lấy mẫu đợt 2 để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các mẫu hài cốt sau khi được rà soát, chuẩn hóa sẽ được lực lượng chức năng bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Dữ liệu sinh phẩm và thông tin thân nhân cũng được chuẩn hóa, liên thông nhằm rút ngắn thời gian đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

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Tại khu A, vị trí dưới bia Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trước đây ở Công viên Lê Thị Riêng, hiện đã được di dời đã tìm thấy thêm nhiều hài cốt liệt sĩ

Tính đến hết ngày 16-8, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục có nhiều kết quả mới. Cụ thể, sau khi di dời Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đến khu vực khác, các đơn vị đã xử lý hơn 200m³ đất, mở rộng khu vực tìm kiếm tại vị trí mộ thứ nhất (khu A), phát hiện thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 15 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại công viên lên 351 bộ.

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI

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