Tiếp sức cán bộ, chiến sĩ trên thao trường

Ngày 5-11, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TPHCM) phối hợp Chi đoàn Quân sự thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 6 phường: Gò Vấp, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Tân Phú và Tân Bình tổ chức chương trình “Tiếp sức thao trường - Vững vàng diễn tập”.

Chương trình nhằm chăm lo sức khỏe, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định cùng lực lượng Dân quân các phường Gò Vấp, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, đang thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn năm 2026.

Trung tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định (ở giữa) trao nước tiếp sức cho bộ đội trên thao trường

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cường độ luyện tập cao, cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ thuộc Trung đoàn Gia Định cùng đoàn viên quân sự các phường đã chuẩn bị nước uống, trái cây, thực phẩm, bố trí các điểm tiếp sức phục vụ bộ đội, lực lượng dân quân sau giờ luyện tập. Các lực lượng trực tiếp trao những phần quà, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Những chai nước mát, phần trái cây cùng lời động viên giữa thao trường góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ bổ sung năng lượng, giảm bớt mệt mỏi sau các nội dung luyện tập. Hoạt động cũng tạo không khí gần gũi, vui tươi, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức quần chúng đối với cán bộ, chiến sĩ.

Nước mát, trái cây... bổ sung năng lượng cho lực lượng tham gia diễn tập

Thông qua chương trình, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Trung đoàn Gia Định với lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục được củng cố; đồng thời khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chương trình cũng góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đoàn kết, vượt khó, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2026.

TRƯỜNG AN