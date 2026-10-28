Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới

Chiều 28-10, tại điểm cầu Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thăm, làm việc tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Video: Hội nghị tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị trong toàn lực lượng.

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, gây khó khăn cho việc phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Trung tướng Vũ Trung Kiên chủ trì hội nghị



Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng xác lập, đấu tranh thành công 110 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 1.670 vụ với 2.250 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 2,1 tấn ma túy các loại, hơn 30 tấn nguyên liệu thuốc lá, 150,95 tấn đường, 11,258kg vàng, 57,89kg bạc, 167.832 bao thuốc lá cùng nhiều hàng hóa, tang vật khác. Trị giá hàng hóa tạm giữ để điều tra, xác minh ước tính 217,7 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, triển khai lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu tại hội nghị

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, các đơn vị cần tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, vùng biển; tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép... Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm...

HẢI THƯỢNG - ĐỨC HẢI