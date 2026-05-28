Trung đoàn Gia Định kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống

Ngày 28-5, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình giao lưu chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (30-5-1959 – 30-5-2026).

Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định cùng giao lưu văn nghệ, ôn lại chặng đường 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của đơn vị.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Đại tá Đoàn Minh Chiến, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định cho biết, từ những ngày đầu thành lập còn nhiều gian khó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, kiên cường trong chiến đấu; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc. Qua đó, tô thắm truyền thống vẻ vang của đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Trung đoàn Gia Định. Ảnh: HỮU TÂN

Tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM biểu dương những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đạt được trong suốt 67 năm qua.

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: HỮU TÂN

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm nhấn mạnh, Trung đoàn Gia Định cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; phát huy hiệu quả phương châm “5 vững” trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn Gia Định. Ảnh: HỮU TÂN

Trung đoàn Gia Định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: HỮU TÂN

Dịp này, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Trung đoàn.

