Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Trung đoàn Gia Định kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống

SGGPO

Ngày 28-5, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình giao lưu chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (30-5-1959 – 30-5-2026).

Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định cùng giao lưu văn nghệ, ôn lại chặng đường 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của đơn vị.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Đại tá Đoàn Minh Chiến, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định cho biết, từ những ngày đầu thành lập còn nhiều gian khó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, kiên cường trong chiến đấu; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc. Qua đó, tô thắm truyền thống vẻ vang của đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

_ALE8033.JPG
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Trung đoàn Gia Định. Ảnh: HỮU TÂN

Tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM biểu dương những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đạt được trong suốt 67 năm qua.

_ALE8070.JPG
Thiếu tướng Phạm Văn Rậm phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: HỮU TÂN

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm nhấn mạnh, Trung đoàn Gia Định cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu; phát huy hiệu quả phương châm “5 vững” trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

_ALE7910.JPG
Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn Gia Định. Ảnh: HỮU TÂN

Trung đoàn Gia Định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

_ALE8094.JPG
Đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: HỮU TÂN

Dịp này, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Trung đoàn.

Tin liên quan
THU HOÀI

Từ khóa

Trung đoàn Gia Định Ngày truyền thống Phát huy truyền thống vẻ vang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn