Tăng cường giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển

Chiều 27-10, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM ký kết quy chế phối hợp về công tác biên phòng với 15 Đảng ủy xã, phường, đặc khu có khu vực biên giới biển .

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng ủy - Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy phường Vũng Tàu

Theo đó, việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường trao đổi, thông tin tình hình biên giới, vùng biển; phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và các đơn vị BĐBP vững mạnh.

Đảng ủy - Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy đặc khu Côn Đảo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, tình hình vùng biển, cửa khẩu cảng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU và tai nạn đường thủy. Trong khi đó, hệ thống cảng biển tiếp tục mở rộng, lưu lượng tàu thuyền nước ngoài gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Văn Tuấn cũng đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa quy chế phù hợp từng địa bàn; chú trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, tăng cường tuyên truyền pháp luật đến ngư dân, chủ tàu; góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố.

Một trong những nội dung trọng tâm của quy chế là phối hợp kiểm soát chặt chẻ hoạt động của tàu thuyền, ngư dân; ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Quy chế còn có những điều khoản về tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép; xử lý vi phạm tài nguyên, môi trường biển; phối hợp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

MẠNH THẮNG