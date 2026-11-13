Kinh tế

Hộ dân ở Cà Mau được hỗ trợ tiền khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà

SGGPO

Sáng 13-11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh.

Hộ dân ở Cà Mau được hỗ trợ tiền khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà
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Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau biểu quyết thông qua nghị quyết

Cụ thể, hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện, đáp ứng điều kiện theo quy định được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ.

Điều kiện hỗ trợ là nhà ở riêng lẻ nơi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình. Hệ thống điện mặt trời có tổng công suất định mức được lắp đặt từ 3kWp trở lên và có hệ thống lưu trữ điện.

Hệ thống điện mặt trời đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sẽ không được hỗ trợ.

Theo quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, công suất điện mặt trời mái nhà tăng thêm của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025 - 2030 là 117 MW.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh có tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà tương đối lớn. Số giờ nắng trung bình ở tỉnh khoảng 2.200 - 2.700 giờ/năm, cường độ bức xạ mặt trời trên 4,8 kWh/m2/ngày. Diện tích mái nhà tại các khu, cụm công nghiệp, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, công sở và nhà ở dân cư ở Cà Mau còn nhiều dư địa khai thác.

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