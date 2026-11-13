Nhiều sản phẩm tiêu biểu tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông

Tối 13-11, tại phường Bình Đông (TPHCM), Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TPHCM khai mạc gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, kết hợp Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông.

Tham dự có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông

Với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững”, Tuần lễ có sự tham gia của 260 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP đến từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tham quan các gian hàng tại tuần lễ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Điểm nhấn của Tuần lễ là không gian “Ngôi nhà chung” trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các vùng miền đến từ các tỉnh, thành, mỗi gian hàng là tình nghĩa gắn kết của từng địa phương với phường Bình Đông.

Gian hàng đặc sản trái cây đến từ phường Tân Thành (TPHCM). Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tuần lễ là dịp để các địa phương giới thiệu nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Gian hàng đặc sản cua Cà Mau tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tuần lễ còn có các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như: xếp lá dừa nghệ thuật, nặn tò he, vẽ nón lá và chân dung nghệ thuật; giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử Nam bộ hằng đêm.

Diễu hành xe đạp từ sản phẩm tái chế. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tuần lễ diễn ra đến hết ngày 17-11-2026 tại tuyến đường số 6, Khu dân cư Pegasuite (phường Bình Đông). Người dân tham gia tuần lễ sẽ được trải nghiệm các không gian triển lãm sản phẩm thủy hải sản, nông sản, đặc sản vùng miền; làm bánh dân gian; tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu...

Gian hàng thủ công của người khuyết tật tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG