Quỹ Hỗ trợ nông dân TPHCM hỗ trợ 7.529 hộ vay vốn

Chiều 13-11, tại TPHCM, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 4 năm 2026.

Hội nghị do ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí: Trương Thanh Nga, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thọ Tuyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời các cấp Hội hoạt động theo mô hình tổ chức mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, Hội Nông dân các địa phương đã tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại chi, tổ Hội.

Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Cả 8 tỉnh, thành phố đều hoàn thành hoặc vượt 24 chỉ tiêu thi đua. Các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 544 tổ hợp tác, 166 hợp tác xã nông nghiệp. Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn Cụm tăng trưởng hơn 187 tỷ đồng, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại TPHCM, Hội Nông dân thành phố hoàn thành 24/24 chỉ tiêu. Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi có 44.222 hộ đạt danh hiệu. Các cấp Hội hỗ trợ thành lập 14 hợp tác xã, 56 tổ hợp tác và 20 doanh nghiệp nông nghiệp. Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 96,12 tỷ đồng, đạt 480,6% chỉ tiêu, với dư nợ 567,14 tỷ đồng, hỗ trợ 7.529 hộ vay vốn.

Vườn rau thủy canh tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện nhấn mạnh, Cụm thi đua số 4 sở hữu nhiều lợi thế về kinh tế, khoa học, thị trường và sản xuất nông nghiệp, với TPHCM là trung tâm kinh tế, khoa học lớn; các vùng cây công nghiệp, chăn nuôi rộng lớn ở Đông Nam bộ; cùng những cánh đồng lúa, miệt vườn và vùng nuôi trồng thủy sản trải dài đến Cà Mau.

Ông Phan Như Nguyện đánh giá cao phẩm chất cần cù, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên của người nông dân Nam bộ; đồng thời kỳ vọng Cụm thi đua số 4 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, góp phần cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

ĐỨC TRUNG