Giá heo hơi tăng trở lại, cao nhất 51.000 đồng/kg

Sau nhiều tháng giảm sâu, giá heo hơi trong nước đang tăng trở lại, hiện dao động từ 48.000 - 51.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn dự báo giá heo hơi Khó tăng đột biến trong những tháng cuối năm do nguồn cung vẫn dồi dào.

Thịt heo được nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ngày 14-11, theo thông tin từ Hội Chăn nuôi Việt Nam, sau nhiều tháng duy trì ở mức thấp, giá heo hơi giữa tháng 11-2026 đã tăng gần 10.000 đồng/kg so với đầu tháng.

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, đưa mức thu mua toàn khu vực lên 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tăng tại cả 11 tỉnh, thành phố, hiện dao động từ 48.000 - 50.000 đồng/kg. Lâm Đồng có giá cao nhất khu vực, đạt 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng/kg ở 7 trong số 8 tỉnh, thành phố; riêng Cà Mau giữ giá ổn định. Đồng Nai và Đồng Tháp có giá thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 51.000 đồng/kg. Tiếp đến là Tây Ninh, TPHCM và Vĩnh Long, cùng ở mức 50.000 đồng/kg.

Tại TPHCM, lượng heo đưa về các nhà máy giết mổ phổ biến 5.100 - 5.200 con/ngày. Giá heo mảnh tại các chợ đầu mối dao động 70.000 - 72.000 đồng/kg. Ở các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 152.000 đồng/kg, nạc vai 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg và mỡ heo 70.000 đồng/kg.

Người dân mua thịt heo tại một siêu thị ở phường An Nhơn (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bên cạnh nguồn cung dồi dào, giá heo hơi giảm mạnh trong những tháng qua có thể còn do tâm lý e ngại của người tiêu dùng trước những vấn đề liên quan đến sử dụng chất cấm và an toàn thực phẩm.

Với tổng đàn heo khoảng 32 triệu con, nguồn cung thịt heo dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 được dự báo vẫn dồi dào, không lo thiếu hụt. Tuy nhiên, diễn biến giá sẽ phụ thuộc vào thị trường.

Cục Chăn nuôi và Thú y nhận định, thời gian tới, giá heo hơi nhiều khả năng đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp do cung - cầu tương đối cân bằng. Dự báo đến cuối năm 2026, giá heo hơi khó tăng đột biến khi nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung duy trì ổn định.

ĐỨC TRUNG